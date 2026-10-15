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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:01

Свинец пугает миллионами смертей: где проходит настоящая граница риска

Риск бытового отравления свинцом в современных условиях минимален, а основная угроза исходит от промышленных выбросов в экологически неблагополучных регионах, заявил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЕА, кандидат химических наук Андрей Дорохов. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, почему пугающая статистика международных организаций требует критического осмысления.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства активнее принимать меры, направленные на защиту населения от отравления свинцом. По данным организации, более 3,5 миллионов человек умирают ежегодно вследствие такой интоксикации, при этом особую опасность тяжелый металл представляет для детей.

Дорохов отметил, что озвученные цифры могут быть несколько преувеличены для большинства развитых стран, так как основные источники загрязнения носят локальный характер. По словам химика, свинец попадает в окружающую среду преимущественно через выбросы предприятий. В быту же встретить опасные концентрации металла крайне сложно.

Иногда свинецсодержащие краски могут использоваться для декора внешней стороны посуды или елочных украшений. Нередко токсичные компоненты находят и в текстиле — скрытые риски возникают при контакте ярких вещей со слизистыми оболочками ребенка.

"Это опасности не представляет, если не грызть и не облизывать. В наших условиях, в быту, свинцом отравиться практически невозможно. Раньше в бензин добавляли присадки свинецсодержащие, но сейчас они повсеместно запрещены", — пояснил Дорохов.

Специалист подчеркнул, что проблема актуальна для жителей крупных индустриальных центров и регионов с развитой металлургией, таких как Норильск. В периоды неблагоприятных метеоусловий, когда ветер дует со стороны заводов, жителям рекомендуется реже выходить на улицу и не открывать окна. Загрязняющие вещества могут проникать в жилье разными путями, однако важно помнить, что и водопроводная вода иногда требует дополнительной очистки из-за состояния коммуникаций.

Опасность свинца заключается в его способности накапливаться в организме, что приводит к постепенному ухудшению здоровья. Регулярный контакт с токсинами может провоцировать анемию и общую слабость. Часто такие симптомы игнорируются, хотя даже привычное недомогание может свидетельствовать о серьезных сбоях в работе органов.

"Первые признаки отравления — головокружение, плохое самочувствие, слабость, анемия, головные боли. Нужно сдавать анализы крови", — добавил эксперт.

Специфические внешние признаки интоксикации часто путают с обычным переутомлением. Например, характерный оттенок лица часто списывают на недостаток сна, не подозревая о накоплении тяжелых металлов. Также при резкой смене положения тела может возникать головокружение, сигнализирующее о проблемах с сосудами или нервной системой.

Дорохов резюмировал, что жителям мегаполисов, где нет тяжелой промышленности, опасаться свинца не стоит, реальная угроза в таких городах отсутствует.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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