ЛДПР предлагает лишить иностранных работников в России права на налоговые вычеты

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким планирует направить на рассмотрение правительства законопроект, который предусматривает лишение трудовых мигрантов права на получение налоговых вычетов по НДФЛ.

Документ уже поступил в распоряжение РИА Новости.

Как сообщили представители ЛДПР, законопроект будет направлен на отзыв в правительство РФ 26 августа, перед тем как его внесут на рассмотрение в Государственную Думу.

Предлагаемые изменения касаются статьи 210 второй части Налогового кодекса РФ. Законодатели настаивают на том, чтобы мигранты, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам на основе патента, были лишены права на получение налоговых вычетов, независимо от их статуса налоговых резидентов.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что на данный момент мигранты, которые работают по патенту и получили статус налоговых резидентов (то есть прожили на территории России более 183 дней), имеют право на стандартные, социальные, имущественные и другие налоговые вычеты, аналогичные тем, что доступны гражданам России.

Леонид Слуцкий выразил мнение, что необходимо решительно действовать в отношении мигрантов, работающих в России. По его словам, многие из них пользуются социальными благами, созданными за счет налогов российских граждан, и это должно быть прекращено. Он подчеркнул, что российский бюджет должен получать выгоду от налогов, уплачиваемых иностранными работниками, которые должны способствовать развитию социальной инфраструктуры страны, а не возвращаться обратно в карманы мигрантов.

Слуцкий также отметил, что финансовые средства должны оставаться в России и работать на благо ее граждан. Авторы законопроекта уверены, что его принятие позволит сократить выпадающие доходы регионов и направить высвободившиеся средства на решение социальных проблем российских граждан.

Ранее та же группа депутатов ЛДПР уже направила на рассмотрение правительства другой законопроект, предполагающий увеличение ставки НДФЛ до 30% для иностранных работников, трудящихся в России по патенту.

Фото: www. flickr. com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)