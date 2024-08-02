ЛДПР предложила обязать родителей содержать своих детей до 23 лет

Члены Либерально-демократической партии России внесли в ГД законопроект, который подразумевает, что родители должны будут обеспечивать собственных детей денежными средствами до их 23-летия, пока те получают высшее образование по очной форме. Документация о предложенном проекте находится у РИА Новости.

Депутаты ЛДПР хотят обязать родителей обеспечивать детей в возрасте до 23 лет, если те получают образование в вузах по очной форме.

Как сообщается, если между родителями нет соглашения об уплате алиментов, тогда их сумму будет назначать осуществляющий правосудие орган государственной власти в конкретно определенном денежном выражении размер выплат, которые должны будут перечисляться ежемесячно. Более того, если совершеннолетние по каким-либо причинам не смогут получать денежные средства от родителей, то они могут рассчитывать на денежное обеспечение со стороны других родственников, например, сестры или дедушки.

Кроме того, по причине принятия в конце весны текущего года законопроекта об учреждении реестра должников по алиментным обязательствам, предлагаемым законопроектом подразумевается, что граждане, которые не платят деньги на содержание вводимой группы детей, будут заноситься в этот реестр.

Требование уплачивать алименты будет остановлено в случае, если совершеннолетний закончит учиться в заведении, отчислится или достигнет 23 лет.

Фото: Flickr / Ecole polytechnique (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)