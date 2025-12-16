Формально нельзя, по факту можно: как магазины научились играть с законом

Ограничения на продажу алкоголя в поздние часы во многих регионах существуют лишь на бумаге и часто воспринимаются продавцами как необязательная формальность. Об этом сообщает URA. RU, ссылаясь на оценку эксперта в сфере алкогольной политики, который указывает на системные способы обхода запретов.

Формальное отношение к ограничениям

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отмечает, что продавцы чётко различают "жёсткие" запреты и те, которые не считают по-настоящему серьёзными. По его словам, продажа алкоголя без лицензии воспринимается как очевидно уголовно наказуемое деяние, тогда как реализация спиртного на несколько минут позже установленного времени не выглядит для многих чем-то опасным.

Эксперт подчёркивает, что особенно это характерно для небольших населённых пунктов. В таких местах продавцы и покупатели часто хорошо знают друг друга, и отказ в продаже алкоголя в поздний час воспринимается как излишняя принципиальность.

"А в том, чтобы продать на две минуты позже, люди особого криминала не видят", — говорит Павел Шапкин.

Практика обхода запретов

По словам эксперта, именно формальное отношение к правилам привело к тому, что в ряде регионов ограничения фактически не работали. В качестве примера он привёл Московскую область, где запрет на продажу алкоголя после 21:00 в итоге был отменён, поскольку его массово игнорировали.

Магазины находят и технические способы обхода действующих норм. Среди распространённых схем — продажа бутылки уже открытой или имитация формата общепита. Для этого в торговом зале устанавливают один стол и стул, формально переводя продажу алкоголя из розничной торговли в сферу услуг общественного питания.

Различия региональных правил

На федеральном уровне действует базовое ограничение: продажа алкоголя в магазинах запрещена с 23:00 до 8:00. При этом субъекты Федерации вправе вводить дополнительные временные рамки, чем активно пользуются региональные власти.

Наиболее жёсткий режим установлен в Вологодской области, где купить спиртное можно только с 12:00 до 14:00. Курганская область с 1 марта 2027 года дополнительно сократит время продажи — алкоголь там разрешат реализовывать с 10:00 до 20:00. В Пермском крае интервал также будет уменьшен на один час: горячительные напитки можно будет продавать с 8:00 до 22:00.

Эксперты указывают, что эффективность таких мер напрямую зависит не от строгости формулировок, а от реального контроля и готовности участников рынка соблюдать установленные правила.