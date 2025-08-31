Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Худеющая девушка
© Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:10

Ешь в удовольствие и худей: секрет мягкого очищения организма

Елена Хохлова рекомендовала пробиотики и клетчатку для мягкого очищения организма

Многие люди воспринимают детокс как жесткие ограничения в питании или длительные разгрузочные дни на соках. Однако врачи утверждают: для эффективного очищения организма вовсе не обязательно прибегать к крайним мерам. Достаточно включить в повседневную жизнь простые привычки, которые мягко поддержат работу внутренних органов.

"Ленивый" подход к детоксу

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова подчеркнула, что строгие программы, основанные на отказе от еды или употреблении только соков, далеко не всегда приносят пользу.

"Однако детокс-программы, основанные на соках и строгих ограничениях в питании, могут быть не только сложными, но и неэффективными. Что же делать? Ответ прост: внедрить в свою жизнь "ленивые" привычки детокса, которые помогут очищать организм без лишних усилий", — высказалась врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова.

Главная идея такого подхода — не мучить себя диетами, а помогать организму естественным образом справляться с токсинами.

Умеренность как основа

По словам Хохловой, ключевой принцип — это отказ от переедания. Когда человек ест в меру, организм лучше усваивает витамины и минералы, не перегружая пищеварительную систему. Это снижает нагрузку на печень, которая является главным "фильтром" и отвечает за процессы детоксикации.

Для поддержки печени эксперт советует включать в рацион:
• артишок, морковь и свёклу;
• яблоки, цитрусовые и абрикосы;
• расторопшу, сельдерей и свежую зелень;
• молочные продукты с низким содержанием жира.

Эти продукты содержат вещества, способные улучшать работу печени и ускорять её очищающие функции.

Вода и активность

Не менее важна и правильная гидратация. Хохлова рекомендует пить не меньше 1,5-2 литров воды в день. При этом в неё можно добавлять ломтики лимона, огурца или листочки мяты — это улучшит вкус и усилит освежающий эффект.

Физическая активность тоже играет роль: йога, прогулки или лёгкие упражнения на свежем воздухе ускоряют обмен веществ, стимулируя естественные механизмы очистки.

Поддержка кишечника

Отдельное внимание стоит уделить балансу микрофлоры. Пробиотики и клетчатка — важные компоненты "ленивого детокса". Они помогают кишечнику работать правильно, а значит, способствуют выведению токсинов. Источники полезных веществ хорошо знакомы каждому: йогурт, кефир, квашеные овощи, цельнозерновые каши.

Итоги

Таким образом, детокс не обязательно ассоциировать с жёсткими ограничениями и дискомфортом. Простые привычки в питании и образе жизни могут стать эффективным способом заботы о здоровье, не требуя от человека серьёзных жертв.

