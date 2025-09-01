Один секрет — и хачапури на сковороде выходит нежнее, чем в печи
Грузинская кухня давно завоевала сердца гурманов. Её блюда — это сочетание простоты и насыщенного вкуса, а хачапури уверенно остаются её визитной карточкой. И самое приятное: чтобы насладиться этим блюдом, вовсе не обязательно идти в ресторан.
Существует быстрый и очень простой способ приготовить хачапури дома — всего за несколько минут.
Что понадобится
Для основы возьмите самые обычные продукты:
- молоко — 150 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 100 г;
- разрыхлитель — 1/2 чайной ложки;
- твёрдый сыр — 150 г;
- соль по вкусу.
Как готовить
В миске соедините молоко, яйцо, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Сыр натрите на крупной тёрке и добавьте в смесь. Хорошо перемешайте массу, чтобы она стала однородной.
Разогрейте сковороду, смажьте её маслом и выложите тесто. Обжаривайте лепёшку с обеих сторон до золотистой корочки.
Результат
Получаются хачапури с сыром, которые можно приготовить буквально за считанные минуты. Горячие и ароматные, они прекрасно подойдут и для завтрака, и для ужина.
Грузинская кухня ценится именно за такие рецепты: простые, но с особенным характером, который чувствуется в каждом кусочке.
