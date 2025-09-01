Один секрет — и хачапури на сковороде выходит нежнее, чем в печи

Грузинская кухня давно завоевала сердца гурманов. Её блюда — это сочетание простоты и насыщенного вкуса, а хачапури уверенно остаются её визитной карточкой. И самое приятное: чтобы насладиться этим блюдом, вовсе не обязательно идти в ресторан.

Существует быстрый и очень простой способ приготовить хачапури дома — всего за несколько минут.

Что понадобится

Для основы возьмите самые обычные продукты:

молоко — 150 мл;

яйцо — 1 шт.;

мука — 100 г;

разрыхлитель — 1/2 чайной ложки;

твёрдый сыр — 150 г;

соль по вкусу.

Как готовить

В миске соедините молоко, яйцо, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Сыр натрите на крупной тёрке и добавьте в смесь. Хорошо перемешайте массу, чтобы она стала однородной.

Разогрейте сковороду, смажьте её маслом и выложите тесто. Обжаривайте лепёшку с обеих сторон до золотистой корочки.

Результат

Получаются хачапури с сыром, которые можно приготовить буквально за считанные минуты. Горячие и ароматные, они прекрасно подойдут и для завтрака, и для ужина.

Грузинская кухня ценится именно за такие рецепты: простые, но с особенным характером, который чувствуется в каждом кусочке.