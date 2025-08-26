Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by insider51 is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:04

Ленивый метод ухода за растениями вызывает споры: разоблачение "руби и бросай"

Садоводы назвали риски модного приёма ухода за растениями "руби и бросай"

В последние месяцы в садоводческих блогах и роликах TikTok активно обсуждают новый "ленивый" метод ухода за растениями под названием "руби и бросай". Его сторонники называют технику едва ли не революционной находкой для дачников: всё, что требуется, — срезать побеги, кусты или травы и оставить их прямо на грядке. Считается, что таким образом растительные остатки превращаются в естественную мульчу, подпитывают почву, препятствуют росту сорняков и удерживают влагу.

На первый взгляд, идея кажется выигрышной: меньше работы для хозяина участка и больше пользы для растений. Особенно привлекателен этот способ для тех, кто ценит естественный, "дикорастущий" облик сада. Кроме того, многие видят в нём экологический смысл — ведь растительный материал возвращается в почву без лишних отходов.

Однако специалисты предупреждают: у метода есть и скрытые риски.

Как работает "руби и бросай"

По сути, это разновидность обрезки, при которой ветви и листья остаются у основания растения. Со временем они перегнивают, обогащая почву и создавая эффект традиционного мульчирования. Такой приём имитирует естественные процессы, происходящие в природе, где опавшие листья и ветви постепенно разлагаются на месте.

Где кроется опасность

Эксперты отмечают, что в теории метод выглядит привлекательно, но в реальности может принести вред. Если на растении есть болезни или вредители, то обрезки способны сохранить споры грибков, бактерии или личинки насекомых. Они легко переходят на соседние посадки, превращая слой мульчи в источник заражения.

Есть и другая проблема: во влажном климате избыток растительных остатков может вызвать загнивание и развитие плесени у основания кустов и деревьев. Даже здоровые растения рискуют пострадать, если плотный слой обрезков перекроет доступ воздуха и солнечного света к корням и молодой рассаде.

Наконец, внешний вид грядки с разложенными обрезками нередко оказывается далёким от аккуратного — для любителей ухоженных клумб этот вариант может показаться неэстетичным.

Что выбрать вместо модного метода

Садоводы советуют более безопасные альтернативы. Один из вариантов — традиционное мульчирование: собрать обрезки, отправить их в компост и позже использовать в качестве готового питательного слоя. Так снижается риск заболеваний и улучшается структура почвы.

Также популярны методы слоистого мульчирования — например, сочетание измельчённой коры, сухих листьев и скошенной травы. Такой подход сохраняет влагу, питает растения и при этом позволяет сохранить грядки аккуратными.

Специалисты подчёркивают: тщательное планирование и забота о здоровье растений принесут гораздо больше пользы, чем спонтанное использование модных приёмов.

