Голубцы, которые не требуют сворачивания листьев — праздник вкуса за час
Представьте: ароматные мясные шарики, обволакивающие нежную капусту и рис, тушатся в мультиварке до совершенства. Это не просто еда — это праздник вкуса, который готовится быстрее, чем кажется!
Ленивые голубцы — идеальный выбор для тех, кто хочет сытного блюда без долгой возни. Они получаются простыми, но очень вкусными. Подайте их с овощным салатом или соленьями — и обед готов!
Ингредиенты
- Рис: 0,5 стакана
- Мясной фарш: 500 г (можно взять свиной или любой другой)
- Белокочанная капуста: 200 г
- Репчатый лук: 1 шт.
- Морковь: 1 шт.
- Сметана: 3 ст. л.
- Томатная паста: 2 ст. л.
- Яйцо: 1 шт.
- Растительное масло: 30 г
- Вода: 250 мл
- Соль и сухие специи: по вкусу
Пошаговый рецепт
Подготовьте ингредиенты. Возьмите фарш из любого мяса — я предпочитаю свиной. Рис промойте в холодной воде, залейте кипятком и варите 20-25 минут до мягкости. Откиньте на дуршлаг и ополосните холодной водой.
Обработайте капусту. Нашинкуйте капусту тонко, залейте горячей водой и оставьте на 10 минут, чтобы она размягчилась. Затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде. Смешайте основу. В большой миске соедините фарш, отварной рис и мягкую капусту. Добавьте яйцо, 1 ст. л. сметаны, соль и специи. Хорошо перемешайте до однородности.
Обжарьте овощи. Очистите и ополосните лук с морковью. Включите мультиварку на режим "Жарка", налейте растительное масло. Мелко нарежьте лук, натрите морковь и обжаривайте 2-3 минуты.
Сформируйте и обжарьте шарики. На сковороде разогрейте масло. Слепите из мясной смеси шарики и быстро обжарьте на сильном огне, чтобы они "запечатались" со всех сторон.
Соберите в мультиварке. Выложите обжаренные шарики к овощам в мультиварке. Приготовьте соус. В стакане смешайте воду, оставшуюся сметану и томатную пасту. Посолите.
Залейте и тушите. Полейте шарики соусом, установите режим "Тушение" на 60 минут (ориентируйтесь на вашу модель мультиварки). Подавайте. Когда мультиварка просигналит, аккуратно разложите голубцы по тарелкам.
