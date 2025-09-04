Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:09

Голубцы, которые не требуют сворачивания листьев — праздник вкуса за час

Рецепт приготовления ленивых голубцов в мультиварке

Представьте: ароматные мясные шарики, обволакивающие нежную капусту и рис, тушатся в мультиварке до совершенства. Это не просто еда — это праздник вкуса, который готовится быстрее, чем кажется!

Ленивые голубцы — идеальный выбор для тех, кто хочет сытного блюда без долгой возни. Они получаются простыми, но очень вкусными. Подайте их с овощным салатом или соленьями — и обед готов!

Ингредиенты

  • Рис: 0,5 стакана
  • Мясной фарш: 500 г (можно взять свиной или любой другой)
  • Белокочанная капуста: 200 г
  • Репчатый лук: 1 шт.
  • Морковь: 1 шт.
  • Сметана: 3 ст. л.
  • Томатная паста: 2 ст. л.
  • Яйцо: 1 шт.
  • Растительное масло: 30 г
  • Вода: 250 мл
  • Соль и сухие специи: по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовьте ингредиенты. Возьмите фарш из любого мяса — я предпочитаю свиной. Рис промойте в холодной воде, залейте кипятком и варите 20-25 минут до мягкости. Откиньте на дуршлаг и ополосните холодной водой.

Обработайте капусту. Нашинкуйте капусту тонко, залейте горячей водой и оставьте на 10 минут, чтобы она размягчилась. Затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде. Смешайте основу. В большой миске соедините фарш, отварной рис и мягкую капусту. Добавьте яйцо, 1 ст. л. сметаны, соль и специи. Хорошо перемешайте до однородности.

Обжарьте овощи. Очистите и ополосните лук с морковью. Включите мультиварку на режим "Жарка", налейте растительное масло. Мелко нарежьте лук, натрите морковь и обжаривайте 2-3 минуты.

Сформируйте и обжарьте шарики. На сковороде разогрейте масло. Слепите из мясной смеси шарики и быстро обжарьте на сильном огне, чтобы они "запечатались" со всех сторон.

Соберите в мультиварке. Выложите обжаренные шарики к овощам в мультиварке. Приготовьте соус. В стакане смешайте воду, оставшуюся сметану и томатную пасту. Посолите.

Залейте и тушите. Полейте шарики соусом, установите режим "Тушение" на 60 минут (ориентируйтесь на вашу модель мультиварки). Подавайте. Когда мультиварка просигналит, аккуратно разложите голубцы по тарелкам.

