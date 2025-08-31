Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Own work by Matěj Baťha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:03

Экономия часов: ленивые голубцы с рисом и капустой — как вкусно накормить семью, не тратя часы на кухне

Как приготовить ленивые голубцы с рисом и фаршем в кастрюле без заворачивания

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить любимые голубцы быстрее и проще, не теряя при этом их насыщенного вкуса? 🍽️ Ленивые голубцы с рисом, капустой и фаршем в кастрюле — отличный вариант для тех, кто ценит вкус домашней еды, но не хочет тратить много времени на сложную подготовку.

Ингредиенты для ленивых голубцов

  • Мясной фарш (говядина со свининой, курица, индейка) — 600 г
  • Белокочанная капуста — 400 г
  • Рис — 1 стакан
  • Лук (средняя луковица, около 100-150 г) — 1 шт.
  • Морковь (средняя, 100-120 г) — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Пшеничная мука — 6 ст. л.
  • Сметана — 6 ст. л.
  • Томатная паста — 3 ст. л.
  • Растительное масло — 100 мл
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Поэтапное приготовление

Первым делом тщательно промойте рис и отварите его в кипящей воде пару минут, затем остудите. Это ключевой момент — рис должен быть слегка недоваренным, чтобы не превратиться в кашу после тушения.

Пока рис остывает, займитесь капустой. Нарежьте её мелкими кубиками и залейте кипятком на 10 минут, чтобы капуста стала мягче и потеряла горечь. После этого слейте воду — можно использовать сито. Если хотите, капусту можно слегка обжарить на сковороде с маслом или отварить 5 минут.

Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости, примерно 5 минут.

В большой миске соедините мясной фарш, остывший рис, подготовленную капусту и обжаренные овощи. Добавьте соль, перец и любые любимые специи. Вбейте яйцо и тщательно перемешайте массу до однородной вязкой консистенции — фарш должен хорошо лепиться, чтобы голубцы не разваливались. Если фарш слишком рыхлый, добавьте еще одно яйцо или немного воды.

Слегка смочите руки водой и сформируйте из фарша продолговатые голубцы, обваляйте их в муке. У меня получилось около 8 штук из половины порции.

Обжарьте голубцы на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки. Важно сделать огонь сильным и использовать достаточное количество масла, так как голубцы быстро его впитывают.

Переложите обжаренные голубцы в кастрюлю с толстым дном или утятницу. Приготовьте соус: смешайте сметану с томатной пастой и разведите горячей водой до консистенции жидкого кефира. Посолите по вкусу.

Залейте голубцы соусом так, чтобы они были почти полностью покрыты. Если соуса недостаточно, добавьте воду прямо в кастрюлю.

Поставьте кастрюлю на средний огонь, дождитесь закипания, накройте крышкой и тушите на маленьком огне 30-40 минут.

Подача и советы

Готовые ленивые голубцы подавайте со сметаной или майонезом. Это блюдо прекрасно сочетается с простым гарниром или свежими овощами.

Совет: если хотите разнообразить вкус, добавьте в фарш мелко рубленую зелень — укроп, петрушку или кинзу. А для пикантности можно положить немного чеснока.

Ленивые голубцы с рисом, капустой и фаршем — это простой и быстрый способ насладиться классическим блюдом без лишних хлопот. Они идеально подойдут для семейного ужина или когда хочется вкусно, но не хочется долго стоять у плиты.

