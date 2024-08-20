Психотерапевт объяснил, почему ленивые люди могут добиться успеха

Психотерапевт Евгений Фомин объяснил, почему лень может быть фактором успеха. Он отметил, что лентяи часто выбирают эффективные и ключевые действия, применяя принцип Парето, согласно которому 20% усилий дают 80% результата.

Такие люди умеют оптимизировать процессы, видя, как выполнить задачу быстрее и проще. Они делегируют обязанности и избегают ненужных действий. Фомин подчеркнул, что этих людей правильнее назвать оптимизаторами, поскольку они знают, как достигнуть цели минимальными усилиями, сообщает Вечерняя Москва.

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