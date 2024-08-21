Почему лень — ваш лучший друг? Узнайте, как бездействие защищает мозг

Несмотря на то, что лень часто критикуется в обществе, иногда она может быть полезной или даже необходимой, как свидетельствуют исследования, о которых сообщила пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) "Газете.Ru".
Интерес к феномену лени подчеркивается тем, что существует Всемирный день лени, который отмечается 20 августа.
Учёные отмечают, что лень часто возникает из-за перегрузки информацией, несоответствия между деятельностью и интересами человека, проблем с самооценкой и самовосприятием, ложных убеждений и других психологических факторов. По сути, лень — это естественная реакция организма на психическую или физическую усталость.
В ПНИПУ также указали на эволюционные корни лени, уходящие в глубь времён, когда у наших предков основными мотиваторами к активности были безопасность, пища и размножение. В иных случаях они предпочитали экономить силы для действительно значимых дел.
Эта особенность сохраняется и сегодня. Когда человек утомляется, теряет мотивацию или сталкивается с непреодолимыми задачами, лень включается как защитный механизм. С точки зрения мозга, снижение активности связано с уменьшением работы нейронных цепей, а организм вознаграждает нас за отдых выработкой дофамина, делая бездействие приятным.
При перегрузке физическими и умственными нагрузками мозг старается защитить организм от стресса, выделяя гормоны, такие как адреналин, норадреналин и кортизол. В краткосрочной перспективе эти вещества помогают справляться с опасностями, но при длительном стрессе они могут негативно влиять на работу кровеносной и пищеварительной систем.
Кроме того, в некоторых случаях низкая активность может быть связана с психическими расстройствами или нейродегенеративными заболеваниями.
Если лень не вызвана ухудшением здоровья, учёные рекомендуют бороться с ней, пересматривая свои цели и приоритеты, чтобы возродить интерес к той или иной деятельности.
Эти идеи не новы — ещё древнегреческие философы, такие как Аристотель, различали безделье и праздность. Аристотель считал, что праздность необходима для восстановления сил перед важными делами или же для заслуженного отдыха после достижения целей, когда следует заниматься творчеством, созерцанием или любимыми делами.
Фото: commons.wikimedia.org/ freestocks.org (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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