Психолог Ольга Войцеховская указала на неочевидные причины лени, такие как низкая самооценка и депрессия. Она объяснила, что лень может возникать из-за стресса, неудовлетворенности работой или отношениями, переутомления, хронических заболеваний и недостатка сна.
Лень, по словам специалиста, не является простым желанием ничего не делать, а скорее отсутствием мотивации и сопротивлением к выполнению действий. Важно не допускать, чтобы эпизодическая лень переросла в хроническое состояние, которое может привести к депрессии.
Войцеховская также отметила, что иногда лень может быть полезной, служа источником вдохновения и способом наладить контакт с собой.
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