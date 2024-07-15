Психолог Ольга Войцеховская указала на неочевидные причины лени, такие как низкая самооценка и депрессия. Она объяснила, что лень может возникать из-за стресса, неудовлетворенности работой или отношениями, переутомления, хронических заболеваний и недостатка сна.

Лень, по словам специалиста, не является простым желанием ничего не делать, а скорее отсутствием мотивации и сопротивлением к выполнению действий. Важно не допускать, чтобы эпизодическая лень переросла в хроническое состояние, которое может привести к депрессии.

Войцеховская также отметила, что иногда лень может быть полезной, служа источником вдохновения и способом наладить контакт с собой.

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