Сочи за 6 часов: набережная, парки и море впечатлений

Сочи давно стал не только курортом, но и удобным международным транзитным узлом. Если у вас между рейсами есть несколько часов, не стоит коротать их в аэропорту: это отличная возможность познакомиться с городом или даже съездить в горы.

Сколько времени нужно

6-8 часов - хватит для прогулки по набережной, паре достопримечательностей и обеда.

- хватит для прогулки по набережной, паре достопримечательностей и обеда. 10+ часов - можно съездить на Розу Хутор и прокатиться на канатной дороге.

Как добраться из аэропорта до центра

Такси - 30-40 минут, используйте приложения, чтобы избежать завышенных цен.

- 30-40 минут, используйте приложения, чтобы избежать завышенных цен. Автобус :

• №105э (6:55-22:00, каждые 30 мин.)

• №105 (5:15-20:30, раз в час)

• №105с (4:50-19:30, раз в час).

Время в пути — около часа.

: • №105э (6:55-22:00, каждые 30 мин.) • №105 (5:15-20:30, раз в час) • №105с (4:50-19:30, раз в час). Время в пути — около часа. Электричка - до ж/д вокзала Адлер за 50 минут, билет ~400 ₽.

Что посмотреть

Имеретинский пляж и набережная - морской бриз, вид на горы и прогулка с кофе навынос.

- морской бриз, вид на горы и прогулка с кофе навынос. Олимпийский парк - арены и объекты Олимпиады-2014.

- арены и объекты Олимпиады-2014. Парк "Южные Культуры" - тишина, экзотические растения и уютные дорожки.

- тишина, экзотические растения и уютные дорожки. Роза Хутор (если есть минимум 4 часа) — канатка, панорамы Кавказских гор и альпийская атмосфера.

Варианты маршрутов

Если у вас 4-6 часов

Прогулка по Имеретинской набережной. Парк "Южные Культуры". Обед в городе (местная кухня дешевле и вкуснее, чем еда в аэропорту).

Если у вас 6-10 часов

Лайт-маршрут из предыдущего варианта. Поездка на Розу Хутор: 2 часа на дорогу туда-обратно + 1,5-2 часа на месте. Возвращение в город, обед и дорога в аэропорт.

Таким образом, даже короткая остановка в Сочи позволит совместить море, горы и знаковые достопримечательности — и подарит ощущение, что вы побывали в отпуске дважды за одну поездку.