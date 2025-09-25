Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сочинский аэропорт
Сочинский аэропорт
© commons.wikimedia.org by karel291 is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:40

Сочи за 6 часов: набережная, парки и море впечатлений

Туристы в Сочи во время пересадки могут посетить Олимпийский парк

Сочи давно стал не только курортом, но и удобным международным транзитным узлом. Если у вас между рейсами есть несколько часов, не стоит коротать их в аэропорту: это отличная возможность познакомиться с городом или даже съездить в горы.

Сколько времени нужно

  • 6-8 часов - хватит для прогулки по набережной, паре достопримечательностей и обеда.
  • 10+ часов - можно съездить на Розу Хутор и прокатиться на канатной дороге.

Как добраться из аэропорта до центра

  • Такси - 30-40 минут, используйте приложения, чтобы избежать завышенных цен.
  • Автобус:
    • №105э (6:55-22:00, каждые 30 мин.)
    • №105 (5:15-20:30, раз в час)
    • №105с (4:50-19:30, раз в час).
    Время в пути — около часа.
  • Электричка - до ж/д вокзала Адлер за 50 минут, билет ~400 ₽.

Что посмотреть

  • Имеретинский пляж и набережная - морской бриз, вид на горы и прогулка с кофе навынос.
  • Олимпийский парк - арены и объекты Олимпиады-2014.
  • Парк "Южные Культуры" - тишина, экзотические растения и уютные дорожки.
  • Роза Хутор (если есть минимум 4 часа) — канатка, панорамы Кавказских гор и альпийская атмосфера.

Варианты маршрутов

Если у вас 4-6 часов

  1. Прогулка по Имеретинской набережной.
  2. Парк "Южные Культуры".
  3. Обед в городе (местная кухня дешевле и вкуснее, чем еда в аэропорту).

Если у вас 6-10 часов

  1. Лайт-маршрут из предыдущего варианта.
  2. Поездка на Розу Хутор: 2 часа на дорогу туда-обратно + 1,5-2 часа на месте.
  3. Возвращение в город, обед и дорога в аэропорт.

Таким образом, даже короткая остановка в Сочи позволит совместить море, горы и знаковые достопримечательности — и подарит ощущение, что вы побывали в отпуске дважды за одну поездку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россияне смогут отдыхать на Хайнане без визы по новому соглашению вчера в 22:59

Безвизовый Китай — не миф: где погреться, где погулять и где поесть утку по-пекински

Россияне впервые получили безвизовый доступ в материковый Китай. Разбираем, куда ехать: Пекин, Шанхай или Хайнань, и сколько стоит тур.

Читать полностью » Oman Air объявила распродажу билетов со скидками до 25% до 2 октября 2025 года вчера в 22:27

До 2 октября — и всё: Oman Air раздаёт билеты со скидкой 25%

Oman Air объявила распродажу билетов со скидками до 25%. Разбираем, куда выгоднее лететь из Москвы и на каких маршрутах реальной экономии нет.

Читать полностью » Россияне выбирают в октябре Турцию, ОАЭ и Египет для пляжного отдыха, Японию и Корею — для момидзи вчера в 21:59

Октябрьская магия: месяц, когда отпуск дешевле, море теплее, а визы ещё дают

Где в октябре тёплое море, комфорт без летней жары и вменяемые цены? Разбираем направления, визовые тонкости и бюджеты — от Турции и ОАЭ до момидзи в Японии.

Читать полностью » Air Arabia отменяет рейсы Сочи – Шарджа с ноября 2025 года, последний вылет 26 октября вчера в 21:23

Сочи – Шарджа больше нет: пассажиры в шоке, а билеты в Азию подорожали вдвое

Air Arabia отменила рейсы Сочи – Шарджа, оставив туристов без стыковок на зимние курорты. Что предлагают пассажирам и какие есть альтернативы?

Читать полностью » Сроки пребывания в безвизовых странах: от 14 до 360 дней вчера в 20:59

Прилетели — а назад не пускают: самые подлые ошибки туристов в безвизовых поездках

Ваш паспорт уже открывает десятки направлений — от пляжей до гор. Разбираем, где нужен лишь штамп на границе, когда потребуется eTA и как не заплатить лишнего.

Читать полностью » Имран Айдамиров: туризм обеспечивает 4,8% ВРП Ставрополья, к 2036 году план — 7,8% вчера в 20:18

Ставрополье решило конкурировать с Европой: креатив и санатории превращают регион в новую здравницу

На форуме "Внутри.РФ" в Минводах эксперты обсудили будущее туризма в России: от льготных ОЭЗ до уникальных проектов с упором на креативные индустрии.

Читать полностью » ИрАэро запустит прямые рейсы из Иркутска и Хабаровска на Филиппины в октябре 2025 года вчера в 19:33

Россияне снова полетят на Филиппины без пересадок: старт прямых рейсов уже близко

Прямые рейсы из России на Филиппины стартуют в октябре. Разбираем плюсы, маршруты, советы туристам и реальные риски путешествия.

Читать полностью » Министр Павел Павлов: турналог принёс Ростовской области 73 млн рублей за январь–август 2025 года вчера в 19:12

Налог, который не отпугнул туристов: Ростовская область собрала миллионы и ждёт ещё больше

Ростовская область собрала более ₽73 млн от туристического налога за восемь месяцев 2025 года. Что изменится после повышения ставки в 2026-м?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Исследования показывают: зарядка утром повышает когнитивные функции и уровень энергии
Дом

Эксперты объяснили, чем стеклянные формы для запекания отличаются от металла и керамики
Садоводство

Мимоза стыдливая реагирует на прикосновения мгновенным сворачиванием листьев и удивляет садоводов по всему миру
Культура и шоу-бизнес

ФНС приостановила ликвидацию компании Филиппа Киркорова "Филл фо ю"
Наука

Учёные из УрО РАН обнаружили ДНК чумы в зубе овцы бронзового века на Южном Урале
Авто и мото

В ГАИ объяснили, в каких случаях трещина на лобовом стекле грозит эвакуацией машины
Питомцы

Ветеринары: сладости опасны для кошек и могут привести к диабету
Красота и здоровье

Врач Мясников предупредил, что хламидиоз является главной причиной бесплодия и воспалений малого таза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet