Быстрый салат с креветками и красной рыбой: меньше 60 минут на шедевр

Представьте: нарядное блюдо, которое не только вкусно, но и выглядит как произведение искусства. Этот салат с красной рыбой и креветками — идеальный выбор для семейного ужина или большого праздника. Он готовится быстро, не требует кулинарных подвигов и точно станет хитом вечера. Все гости будут в восторге от его свежести и красоты!

Почему этот салат особенный?

Он сочетает нежную малосольную семгу (или любую красную рыбу), сочные креветки, овощи и яйца, собранные в аккуратные слои. Майонез придает кремовую текстуру, а зелень и листья салата добавляют свежести.

Ингредиенты

Красная рыба (малосольная, например, семга): 200 г

Креветки: 200 г

Яйца: 3 шт.

Картофель: 4 шт.

Огурцы свежие: 2 шт.

Майонез: 300 г

Соль: по вкусу

Листья салата-латука: 5 шт.

Зелень (для украшения, любая): несколько веточек

Пошаговое приготовление

Сначала отварите яйца вкрутую и картофель в мундире. Разморозьте креветки. Вымойте огурцы, зелень и листья салата, обсушите. Зелень порубите мелко. Красную рыбу нарежьте мелкими кубиками — так она лучше распределится в салате.

Огурцы порежьте тонкой соломкой, яйца — тоже соломкой или натрите на крупной терке. Натрите картофель на крупной терке. Очистите креветки, если требуется, и дайте стечь воде в дуршлаге.

Застелите дно блюда листьями салата. Возьмите форму (или просто выкладывайте аккуратно) и начните слои. Сначала — половина натёртого картофеля, смажьте майонезом и слегка посолите.

Выложите яйца, смажьте майонезом. Распределите рыбу равномерно, снова майонез. Добавьте огурцы, разровняйте и смажьте. Выложите оставшуюся картошку, прижмите слегка, посолите по желанию и смажьте майонезом.

Посыпьте сверху измельченной зеленью, выложите креветки. Охладите в холодильнике минут 20 перед подачей.