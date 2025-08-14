Слоёный секрет: как обычные ингредиенты превратить в праздничный шедевр

Хотите удивить гостей на празднике? Слоеный салат с курицей и грибами — это именно то, что вам нужно! Он не только вкусный и яркий, но и готовится довольно быстро. Главное — заранее отварить некоторые ингредиенты. Этот салат можно подавать как в салатнике, так и порционно.

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Картошка — 2 шт.

Шампиньоны — 150 г

Яйца — 2 шт.

Твёрдый сыр — 20 г

Растительное масло — 20 г

Сметана — 100 г

Майонез — 50 г

Зелень — по вкусу

Соль и специи — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Выбирайте куриное мясо без костей — подойдет филе грудок или голеней. Сыр можно использовать любой, по вашему вкусу. Картофель и морковь тщательно промойте, залейте водой и варите в мундире до мягкости. После приготовления остудите и очистите.

Куриное мясо отварите в кипящей воде около 30 минут с небольшим добавлением соли. Яйца варите 7-8 минут, затем остудите в холодной воде и очистите от скорлупы. Шампиньоны промойте, а лук очистите и нарежьте. Обжарьте грибы с луком на растительном масле в течение 3-5 минут до мягкости. После этого дайте им немного остыть.

Для сборки используйте сервировочное кольцо или просто салатник. Выложите куриное мясо первым слоем, слегка прижмите. Каждый слой промазывайте сметаной или майонезом для большей нежности. Между слоями добавьте свежую зелень. Особенно интересным будет вкус с добавлением зеленого лука.

Отварной картофель натрите на крупной терке и выложите следующим слоем, затем добавьте обжаренные грибы, натертые яйца и, наконец, тертую морковь. Каждый слой плотно прижимайте. Сыр можно использовать для декора, но при желании можно сделать из него полноценный слой. Дайте салату немного охладиться в холодильнике перед подачей.