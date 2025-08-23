Обновленная классика: как советский слоеный салат обрел новую жизнь с экзотическим акцентом

Что получится, если соединить нежную курицу, сладкие ананасы и хрустящие овощи? Этот салат — настоящий взрыв вкуса, который удивит даже самых искушенных гурманов. Идеальное блюдо для праздника или особенного ужина!

Ингредиенты

Куриное филе — 200 г

Яйца — 2 шт.

Картофель — 1 шт. (крупный)

Болгарский перец — 120 г

Огурцы — 80 г

Твердый сыр — 60 г

Петрушка — 5 г

Ананасы консервированные — 120 г

Майонез — 3 ст. л.

Грецкие орехи — 20 г

Соль, паприка, специи — по вкусу

Приготовление

Куриное филе запеките в духовке со специями и паприкой, завернув в фольгу. Можно отварить или обжарить. Готовую курицу остудите и нарежьте мелкими кусочками. Картофель отварите в мундире до мягкости, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Яйца сварите вкрутую, очистите и также натрите.

Сыр натрите на терке. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте мелкими кубиками. Огурцы нарежьте кубиками (при желании очистите от кожуры). Петрушку мелко порубите. Ананасы нарежьте небольшими кусочками. Используйте сервировочное кольцо для формирования слоев:

картофель

болгарский перец

зелень + майонез

курица + майонез

сыр + майонез

огурцы

яйца

ананасы

Перед подачей украсьте салат измельченными грецкими орехами. Дайте салату немного охладиться в холодильнике — так вкус раскроется лучше.