Обновленная классика: как советский слоеный салат обрел новую жизнь с экзотическим акцентом
Что получится, если соединить нежную курицу, сладкие ананасы и хрустящие овощи? Этот салат — настоящий взрыв вкуса, который удивит даже самых искушенных гурманов. Идеальное блюдо для праздника или особенного ужина!
Ингредиенты
- Куриное филе — 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Картофель — 1 шт. (крупный)
- Болгарский перец — 120 г
- Огурцы — 80 г
- Твердый сыр — 60 г
- Петрушка — 5 г
- Ананасы консервированные — 120 г
- Майонез — 3 ст. л.
- Грецкие орехи — 20 г
- Соль, паприка, специи — по вкусу
Приготовление
Куриное филе запеките в духовке со специями и паприкой, завернув в фольгу. Можно отварить или обжарить. Готовую курицу остудите и нарежьте мелкими кусочками. Картофель отварите в мундире до мягкости, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Яйца сварите вкрутую, очистите и также натрите.
Сыр натрите на терке. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте мелкими кубиками. Огурцы нарежьте кубиками (при желании очистите от кожуры). Петрушку мелко порубите. Ананасы нарежьте небольшими кусочками. Используйте сервировочное кольцо для формирования слоев:
- картофель
- болгарский перец
- зелень + майонез
- курица + майонез
- сыр + майонез
- огурцы
- яйца
- ананасы
Перед подачей украсьте салат измельченными грецкими орехами. Дайте салату немного охладиться в холодильнике — так вкус раскроется лучше.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru