салат с курицей и ананасом
© freepik by mdjaff is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:55

Обновленная классика: как советский слоеный салат обрел новую жизнь с экзотическим акцентом

Приготовление салата с консервированными ананасами: пропорции и последовательность слоев

Что получится, если соединить нежную курицу, сладкие ананасы и хрустящие овощи? Этот салат — настоящий взрыв вкуса, который удивит даже самых искушенных гурманов. Идеальное блюдо для праздника или особенного ужина!

Ингредиенты

  • Куриное филе — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Картофель — 1 шт. (крупный)
  • Болгарский перец — 120 г
  • Огурцы — 80 г
  • Твердый сыр — 60 г
  • Петрушка — 5 г
  • Ананасы консервированные — 120 г
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Грецкие орехи — 20 г
  • Соль, паприка, специи — по вкусу

Приготовление

Куриное филе запеките в духовке со специями и паприкой, завернув в фольгу. Можно отварить или обжарить. Готовую курицу остудите и нарежьте мелкими кусочками. Картофель отварите в мундире до мягкости, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Яйца сварите вкрутую, очистите и также натрите.

Сыр натрите на терке. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте мелкими кубиками. Огурцы нарежьте кубиками (при желании очистите от кожуры). Петрушку мелко порубите. Ананасы нарежьте небольшими кусочками. Используйте сервировочное кольцо для формирования слоев:

  • картофель
  • болгарский перец
  • зелень + майонез
  • курица + майонез
  • сыр + майонез
  • огурцы
  • яйца
  • ананасы

Перед подачей украсьте салат измельченными грецкими орехами. Дайте салату немного охладиться в холодильнике — так вкус раскроется лучше.

