Забудьте о сложных рецептах: гениальный салат, который соберет все комплименты за столом

Что объединяет праздничный стол и ужин в кругу семьи? Правильно — вкусный, сытный и в меру бюджетный салат. Именно таким и получается это блюдо с курицей, морковью и яйцом. Его главные козыри — идеальный баланс сочности от овощей, питательности от мяса и яиц и приятной пикантности от маринованных огурцов. Он не требует экзотических ингредиентов, а процесс приготовления — это простая магия слоёв, которая приводит к потрясающему результату.

Секрет идеального вкуса: немного фактов о знакомых продуктах

Перед тем как перейти к рецепту, давайте узнаем чуть больше об основных компонентах. Например, знаете ли вы, что морковь в варёном виде усваивается организмом лучше, чем в сыром, а также содержит больше антиоксидантов?

А куриная грудка, считающаяся эталоном диетического питания, — прекрасный источник не только белка, но и витамина B6, который играет ключевую роль в метаболизме. Даже обычное яйцо — это целый кладезь питательных веществ, а специалисты до сих пор спорят, что практичнее: варить их, опуская в холодную воду или уже в кипящую. Наш рецепт предлагает классический, проверенный временем вариант.

Что нам понадобится

Для приготовления этого простого, но очень эффектного салата подготовьте следующие ингредиенты:

Курица (филе или другие части) — 250 г.

Куриные яйца — 3 шт.

Морковь (среднего размера) — 1 шт.

Огурцы маринованные — 120 г.

Сыр твёрдых сортов — 90 г.

Сметана (или майонез, на ваш вкус) — 100 г.

Соль — по вкусу.

Пошаговый план действий: собираем слоёное чудо

Подготовка компонентов

Первым делом отварите продукты. Куриное филе промойте, опустите в кипящую подсоленную воду. После закипания снимите пену и варите на умеренном огне примерно 20 минут до полной готовности. Готовое мясо извлеките из бульона и полностью остудите.

Варим яйца правильно

Чтобы скорлупа не треснула и легко чистилась, используйте небольшой лайфхак:

Положите яйца в холодную воду и поставьте на небольшой огонь. Варите 9 минут после закипания, затем сразу залейте ледяной водой и остудите.

Очищенные яйца нарежьте тонкой соломкой или потрите на крупной тёрке.

Нарезка и сборка

Остывшую курицу нарежьте соломкой или просто разберите руками на тонкие волокна. Маринованные огурцы обсушите от рассола и также нашинкуйте соломкой. Сырую морковь очистите и натрите на средней тёрке.

Формируем салат

У вас есть два пути: использовать кулинарное кольцо или придать салату форму с помощью глубокой миски. Для второго варианта застелите миску пищевой плёнкой. Выкладывайте ингредиенты слоями, каждый промазывая сметаной и слегка утрамбовывая:

Первым идёт слой натёртой моркови. Его можно слегка подсолить.

Далее распределите нарезанные яйца.

Следующий слой — маринованные огурцы.

Завершающим будет слой куриного филе.

Накройте салат плёнкой и уберите в холодильник для пропитки минимум на 30-40 минут. Это обязательный этап, который позволит вкусам соединиться в единую гармонию.

Важно: готовьте салаты только из полностью охлаждённых продуктов. Использование тёплых ингредиентов значительно сокращает срок хранения блюда и может привести к быстрой порче.

Финальный аккорд и подача

Перед самой подачей аккуратно переверните миску на красивую тарелку и снимите плёнку. У вас получится аккуратный купол. Натрите на средней тёрке твёрдый сыр. Слегка смажьте верх салата сметаной и щедро посыпьте его сырной крошкой. Это придаст блюду не только завершённый вид, но и создаст восхитительную кремовую текстуру.

Примечание: если вы используете кулинарное кольцо, просто устанавливаете его на тарелку и выкладывайте слои в обратной последовательности, начиная с курицы.