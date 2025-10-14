Замок на острове и парк мечты: зачем ехать в Лаксенбург весной

Если тебе захочется вырваться из шумной Вены, но не покидать пределы Нижней Австрии, езжай в Лаксенбург (Laxenburg). Этот небольшой городок, всего в тридцати минутах от столицы, известен как одно из самых романтичных мест в стране. Здесь можно провести день среди прудов, старинных деревьев и замков, будто сошедших со страниц рыцарских легенд.

Замки и парк Лаксенбурга

Главное сокровище города — Лаксенбургский парк (Laxenburger Schlosspark), крупнейший садово-парковый ансамбль Австрии. Его площадь — более 250 гектаров, и почти на каждом шагу здесь встречаются архитектурные жемчужины: от павильонов и мостов до дворцов.

Самый известный из них — Франценсбург (Franzensburg), замок на острове, который часто называют "австрийским Неушванштайном". Он стоит посреди искусственного озера и отражается в воде так идеально, что кажется нарисованным. Попасть туда можно на лодке или по мосту. Внутри — музей с мебелью, оружием и гобеленами, рассказывающими историю Габсбургов.

Рядом находятся Старый и Новый замки, где когда-то отдыхали императоры. Именно здесь проводили летние месяцы Мария Терезия и Франц I. Территория парка сочетает элементы английского и французского стилей: ухоженные аллеи соседствуют с дикими рощами, а искусственные руины и башни добавляют сказочности.

Как провести день

Лучшее время для прогулки по парку — с середины апреля до конца сентября, когда открыта аренда лодок. Можно обогнуть остров с замком, устроить фотосессию у мраморных мостов или просто насладиться неспешной греблей. Если не хочется грести самому, по территории курсирует туристический поезд, делающий остановки у ключевых достопримечательностей.

Для пикника подойдёт любая поляна в тени дубов. Возьми плед, корзину с едой и пару часов запаса времени — парк большой, и уйти отсюда не захочется.

Как добраться

Добраться до Лаксенбурга проще всего автобусом № 200, который отправляется от главного вокзала Вены (Wien Hauptbahnhof). В дороге — около 30 минут, а остановка находится прямо у входа в парк. Летом автобусы ходят каждые полчаса, зимой — чуть реже.

Если предпочитаешь активные прогулки, можно арендовать электровелосипед и доехать из южных районов Вены по веломаршруту EuroVelo 9 — путь займёт чуть больше часа.

Советы для поездки

Возьми с собой еду и напитки — кафе внутри парка немного, а цены там выше, чем в городе. Используй репеллент и обязательно осмотри себя после прогулки: в густых зарослях встречаются клещи. Если планируешь отдых с детьми, прихвати мяч или настольные игры — поляны просторные и отлично подходят для активных развлечений. Прививка от клещевого энцефалита рекомендуется для всех, кто любит прогулки по паркам и лесам Австрии. Не пропусти закат у озера — вид на Франценсбург в вечернем свете стоит того, чтобы задержаться подольше.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Замок на острове и живописные виды Возможны клещи летом Удобная дорога из Вены Мало кафе и ресторанов Просторные поляны для пикников Некоторые зоны парка закрыты зимой Возможность аренды лодки Ограничения на вход с животными

А что если приехать осенью?

Осень в Лаксенбурге — особая пора. Листья окрашиваются в золото, а туман над озером делает замок ещё более таинственным. Туристов меньше, лодки всё ещё ходят, а воздух наполняется запахом прелой листвы и костров.