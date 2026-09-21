Фотосессия обернулась судом: в каком случае фотографу придется отвечать за результат
Неудачная фотосессия может стать поводом для судебного разбирательства, если результат работы специалиста не соответствует ожиданиям заказчика. Председатель Московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев пояснил NewsInfo, что подобные случаи следует рассматривать не как спор о творчестве, а как некачественное оказание услуг.
Ранее стало известно, что жительница России отсудила у фотографа 85 тысяч рублей. Истица утверждала, что мастер намеренно выбирал ракурсы и выставлял свет так, что на готовых снимках она выглядела значительно полнее, чем в реальности. Суд встал на сторону женщины, признав работу исполнителя неудовлетворительной.
Правовед отметил, что ситуация с иском к фотографу является классическим спором об услугах, где ключевым фактором становится оценка качества выполненных работ. При этом адвокат выразил сомнение в том, что данный случай создаст массовый прецедент, при котором суды захлестнет волна жалоб на эстетическое несовершенство кадров.
Зачастую стороны стараются урегулировать претензии в досудебном порядке, не доводя дело до разбирательств с крупными суммами взысканий. Юридическая практика показывает, что даже цифровая переписка в мессенджерах может учитываться судом при определении условий договоренностей между сторонами.
"Это не творчество, это услуги. На них действует закон о правах потребителя. Это такая же услуга, как работа аниматоров или актеров. Если актер из-за проблем с голосом не может исполнить партию, зрители вправе требовать возврата денег за билеты. Здесь фотограф выполнял условия заказчика, он должен делать свою работу, учитывая пожелания клиента", — рассказал Князев.
Специалист подчеркнул, что фотограф, работающий на коммерческой основе, обязан ориентироваться на запросы заказчика, а не на собственное художественное видение. Профессиональный подход подразумевает тщательную подготовку и согласование деталей до начала съемки. Если исполнитель игнорирует требования, он рискует столкнуться с финансовыми санкциями.
"Я не думаю, что теперь все начнут подавать на фотографов в суд. Но те, кто остался недоволен результатом, смогут использовать информацию о подобных делах как аргумент в переговорах. Возможность опереться на судебную практику дает потребителю больше рычагов влияния при защите своих интересов", — добавил эксперт.
Вопросы денежных возмещений актуальны и в других сферах торговли и сервиса. Так, российское право подтверждает, что возврат средств за просроченный сертификат является законным требованием покупателя. Однако для успешного исхода дела необходимо соблюдение формальностей.
В частности, юристы напоминают, что для получения выплат требуется подать письменное требование с реквизитами банковского счета. При этом бизнес может избежать некоторых выплат, если будет доказано, что вина потребителя в споре стала основной причиной конфликта.
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