Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Соседи
Соседи
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:23

Газонокосилка подбирается к ногам: ошибка, которая калечит тысячи людей

Врачи предупреждают: стрижка газона задним ходом приводит к тяжёлым травмам

Газон кажется простым в уходе: вы заводите косилку, ведёте её по двору и радуетесь свежей зелени. Но за этой, казалось бы, рутинной работой скрываются опасности, о которых многие домовладельцы даже не задумываются. Каждый год десятки тысяч людей оказываются в больницах из-за травм, связанных с газонокосилками. И одна из самых распространённых привычек, которая приводит к таким несчастным случаям, — стрижка травы задним ходом.

Почему привычка косить назад так опасна

На первый взгляд, кажется, что это удобный приём. Нужно скорректировать траекторию, подровнять узкий участок или сэкономить время — и рука сама тянется потянуть газонокосилку назад. Однако именно в этот момент техника становится наиболее непредсказуемой. В отличие от движения вперёд, когда вы видите весь путь, при движении назад обзор полностью теряется. Вы не замечаете, что за вами может оказаться ребёнок, домашний питомец или забытая игрушка. Вместо безопасности и контроля вы обмениваете их на удобство.

Самое тревожное в том, что вы буквально подтягиваете вращающиеся лезвия ближе к своим ногам. Даже если оператор не споткнётся, риск того, что косилка окажется опасно близко к телу, увеличивается в разы.

Конструкция косилок против движения назад

Большинство газонокосилок изначально разработаны для движения только вперёд. Конструктивные элементы учитывают именно этот вектор работы. Сзади почти всегда располагается резиновая заслонка, которая создаёт барьер между лезвиями и ногами оператора. При движении вперёд она надёжно защищает. Но стоит потянуть машину назад, и заслонка поднимается, открывая прямой доступ к опасной зоне.

Инженеры проектируют косилки так, чтобы они быстро и ровно продвигались по газону. Это делает работу более эффективной, но при резком движении назад та же скорость играет против владельца. Машина может дёрнуться, наклониться или потерять устойчивость. В результате оператор рискует споткнуться, а вращающиеся лезвия окажутся направленными прямо на него.

Скрытые риски для техники и двора

Нельзя забывать, что стрижка задним ходом вредит и самой косилке. Постоянные рывки и толчки перегружают механизм, снижают срок службы и могут привести к поломкам. Кроме того, при движении назад нередко остаются полосы некошеной травы, а газон получает неровный срез. В итоге вместо экономии времени хозяин тратит его ещё больше на исправление ошибок.

Что говорят статистика и специалисты

Медики отмечают, что подобные травмы редко бывают лёгкими: это глубокие порезы, повреждения сухожилий и даже ампутации. Всё потому, что речь идёт о тяжёлой технике с вращающимися металлическими лезвиями.

Как сократить риски при уходе за газоном

Чтобы избежать опасных ситуаций, эксперты рекомендуют:

  1. Всегда косить только вперёд.
  2. Проверять участок перед началом работы и убирать все игрушки, камни и посторонние предметы.
  3. Никогда не позволять детям играть рядом с работающей газонокосилкой.
  4. Следить за исправностью защитных элементов — особенно за резиновым клапаном.
  5. Использовать подходящую обувь и не спешить при стрижке.

Эти простые меры способны значительно снизить вероятность несчастного случая и продлить срок службы техники.

Казалось бы, безобидная привычка потянуть косилку назад может обернуться серьёзной угрозой здоровью и безопасности. Газонокосилка — это не просто бытовой инструмент, а техника с высоким уровнем риска, требующая строгого соблюдения правил эксплуатации. И чем раньше домовладельцы откажутся от стрижки задним ходом, тем безопаснее станет их работа на участке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Проверка на звук и кожуру: как убрать тыкву с грядки без ошибок сегодня в 2:16

Не допустите порчи урожая: как понять, что тыква готова к уборке

Сорванная рано или поздно, тыква может потерять вкус и способность к длительному хранению. Узнайте 5 неоспоримых признаков спелости тыквы, включая цвет кожуры, проверку ногтем, состояние плодоножки и звук.

Читать полностью » Специалисты предупреждают: массовое увядание комнатных растений может указывать на утечку газа сегодня в 2:12

Зеленый "детектор": как растения выдают смертельную угрозу в доме

Комнатные растения – ваш живой индикатор состояния воздуха! Если ваши цветы внезапно начали вянуть, это может быть не ошибка в уходе, а сигнал об опасной утечке газа. Узнайте, как распознать смертельную угрозу и что предпринять немедленно.

Читать полностью » Собери до заморозков: порядок уборки овощей для максимального урожая сегодня в 1:16

Осенняя страда: какие культуры требуют немедленного сбора перед заморозками

Первые осенние заморозки могут уничтожить урожай. Узнайте, какие овощи наиболее уязвимы к холоду, как правильно собирать и хранить урожай, чтобы минимизировать потери. Спасите свои овощи от заморозков!

Читать полностью » Избыток кальция в таблетках приводит к дефициту магния и калия у томатов — специалисты сегодня в 1:09

Кальций может спасти урожай — но одна неверная форма обернётся бедой

Не сыпьте аптечные таблетки кальция в почву для томатов! Высокая концентрация губит растения, блокируя усвоение других элементов. Узнайте 3 проверенных натуральных способа безопасно подкормить томаты для богатого урожая.

Читать полностью » Устойчивые морозы в ноябре — ориентир для подзимнего посева редиса на Камчатке сегодня в 0:51

Секрет сверхраннего редиса: как выиграть месяц у суровой камчатской весны

Узнайте, как получить первый урожай редиса на Камчатке сразу после схода снега. Откройте секреты подзимнего посева, выбора сортов и избегания частых ошибок, чтобы насладиться свежим редисом всего через 16-25 дней после всходов.

Читать полностью » В России вырос спрос на садовые товары: лидером стали шланги для полива вчера в 23:19

Цены растут, а спрос не падает: почему россияне тратят больше на сад

Продажи товаров для садов и дач в России выросли на 16%. Эксперты объяснили, почему всё больше людей выбирают маркетплейсы и инвестируют в долговечные товары.

Читать полностью » Эксперт Истомин: камеры и муляжи помогают отпугнуть воров от дачи вчера в 22:16

Пустой дом привлекает незваных гостей: что делать, чтобы не потерять вещи

Эксперт рассказал, как защитить загородный дом после сезона: от простых замков и решёток до видеонаблюдения и сигнализации с выездом охраны.

Читать полностью » Врачи-агрономы объяснили, почему нельзя ждать полного увядания ботвы при сборе чеснока вчера в 21:12

Ошибка с уборкой чеснока обойдётся зимой: как не потерять весь запас

Определить момент сбора чеснока непросто: рано — головки недозрелые, поздно — падает качество. Есть несколько признаков, которые помогут не ошибиться.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Педиатр Рамил Шахвеледов напомнил о важности вакцинации детей от гриппа осенью
Спорт и фитнес

Базовые упражнения для бицепса и трицепса дома без тренажёров
Питомцы

Ветеринары: финский шпиц склонен к дисплазии тазобедренного сустава и эпилепсии
Дом

Простые способы разделить комнату на зоны: перегородки, мебель и свет
Садоводство

Делаем грядку для огурцов: как использовать растительные отходы для питательной основы
Туризм

На восточных базарах торг является частью культурной традиции
Спорт и фитнес

Спиннинг: советы тренеров по подготовке к первому занятию
Спорт и фитнес

Врачи объяснили, почему долгое сидение усиливает боль в пояснице
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet