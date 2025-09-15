Последний аккорд перед зимой: раскроем секреты финальной стрижки газона – советы экспертов

Уход за газоном не ограничивается только летними покосами. Осенью наступает период, когда нужно правильно завершить сезон стрижек, чтобы трава благополучно пережила зиму и весной снова радовала густотой и здоровым цветом.

Когда пора остановиться

Специалисты советуют ориентироваться не на календарь, а на прогноз погоды. Сокращённый световой день и снижение активности фотосинтеза ослабляют траву. Если в это время укоротить её слишком сильно, растения потеряют значительную часть зелёной поверхности, через которую получают питание.

Оптимально косить газон в холодное время года только тогда, когда трава продолжает расти и её высота превышает 7 сантиметров. При этом срезать рекомендуется не более трети длины.

Последняя стрижка

Окончательный покос перед зимой проводят обычно в октябре или ноябре, когда температура стабильно снижается. Лучший ориентир — прогноз погоды: важно уловить момент наступления устойчивых холодов и успеть постричь траву до этого времени.

Что делать после покоса

После последней стрижки нельзя оставлять скошенную траву на поверхности. Она создаст плотный слой, который перекроет доступ света и воздуха, из-за чего весной могут появиться "залысины". Кроме того, влажные остатки станут средой для плесени и болезней. Поэтому всё срезанное обязательно убирают.

Дополнительный уход осенью

Эксперты рекомендуют не упускать шанс укрепить газон перед зимой. Голые участки лучше подсеять свежими семенами, чтобы весной газон выглядел равномерным. Также полезно внести известь, которая поможет отрегулировать кислотность почвы и защитит траву от выпревания.

Подкормка для зимовки

Осенью газон можно подкормить специальными удобрениями с низким содержанием азота и повышенным уровнем калия и фосфора. Такие составы укрепляют корневую систему и делают траву более устойчивой к морозам. Азотные удобрения в этот период не применяются — они стимулируют рост зелени, что перед зимой нежелательно.

Аэрация и скарификация

Перед зимовкой полезно провести аэрацию — прокалывание почвы для лучшего доступа кислорода к корням. Это улучшает дренаж и препятствует застою влаги. Ещё одна процедура — скарификация: лёгкое прореживание дерна, которое убирает мох и старую органику. Благодаря этому газон дышит и меньше подвержен болезням.

Ошибки при подготовке газона

Слишком короткая стрижка — ослабляет траву и делает её уязвимой перед морозами. Использование азотных удобрений — провоцирует рост, который осенью вреден. Игнорирование уборки скошенной травы — приводит к плесени и проплешинам. Отсутствие аэрации — увеличивает риск выпревания и появления грибковых заболеваний.

Практические советы

Следите за прогнозом погоды и ориентируйтесь на устойчивое похолодание. Не укорачивайте траву слишком сильно — максимум на треть длины. Последний покос делайте в октябре-ноябре, перед стабильными морозами. Всегда убирайте остатки травы после стрижки. Подсейте пустые участки и внесите известь для улучшения состояния почвы. Проведите аэрацию и легкую скарификацию. Используйте осенние удобрения для укрепления корней.

Интересные факты о газоне: