Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сбор листвы на газоне
Сбор листвы на газоне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 17:17

Последний аккорд перед зимой: раскроем секреты финальной стрижки газона – советы экспертов

Стрижка газона перед зимой: когда и как правильно завершить сезон - советы экспертов

Уход за газоном не ограничивается только летними покосами. Осенью наступает период, когда нужно правильно завершить сезон стрижек, чтобы трава благополучно пережила зиму и весной снова радовала густотой и здоровым цветом.

Когда пора остановиться

Специалисты советуют ориентироваться не на календарь, а на прогноз погоды. Сокращённый световой день и снижение активности фотосинтеза ослабляют траву. Если в это время укоротить её слишком сильно, растения потеряют значительную часть зелёной поверхности, через которую получают питание.

Оптимально косить газон в холодное время года только тогда, когда трава продолжает расти и её высота превышает 7 сантиметров. При этом срезать рекомендуется не более трети длины.

Последняя стрижка

Окончательный покос перед зимой проводят обычно в октябре или ноябре, когда температура стабильно снижается. Лучший ориентир — прогноз погоды: важно уловить момент наступления устойчивых холодов и успеть постричь траву до этого времени.

Что делать после покоса

После последней стрижки нельзя оставлять скошенную траву на поверхности. Она создаст плотный слой, который перекроет доступ света и воздуха, из-за чего весной могут появиться "залысины". Кроме того, влажные остатки станут средой для плесени и болезней. Поэтому всё срезанное обязательно убирают.

Дополнительный уход осенью

Эксперты рекомендуют не упускать шанс укрепить газон перед зимой. Голые участки лучше подсеять свежими семенами, чтобы весной газон выглядел равномерным. Также полезно внести известь, которая поможет отрегулировать кислотность почвы и защитит траву от выпревания.

Подкормка для зимовки

Осенью газон можно подкормить специальными удобрениями с низким содержанием азота и повышенным уровнем калия и фосфора. Такие составы укрепляют корневую систему и делают траву более устойчивой к морозам. Азотные удобрения в этот период не применяются — они стимулируют рост зелени, что перед зимой нежелательно.

Аэрация и скарификация

Перед зимовкой полезно провести аэрацию — прокалывание почвы для лучшего доступа кислорода к корням. Это улучшает дренаж и препятствует застою влаги. Ещё одна процедура — скарификация: лёгкое прореживание дерна, которое убирает мох и старую органику. Благодаря этому газон дышит и меньше подвержен болезням.

Ошибки при подготовке газона

  1. Слишком короткая стрижка — ослабляет траву и делает её уязвимой перед морозами.
  2. Использование азотных удобрений — провоцирует рост, который осенью вреден.
  3. Игнорирование уборки скошенной травы — приводит к плесени и проплешинам.
  4. Отсутствие аэрации — увеличивает риск выпревания и появления грибковых заболеваний.

Практические советы

  1. Следите за прогнозом погоды и ориентируйтесь на устойчивое похолодание.
  2. Не укорачивайте траву слишком сильно — максимум на треть длины.
  3. Последний покос делайте в октябре-ноябре, перед стабильными морозами.
  4. Всегда убирайте остатки травы после стрижки.
  5. Подсейте пустые участки и внесите известь для улучшения состояния почвы.
  6. Проведите аэрацию и легкую скарификацию.
  7. Используйте осенние удобрения для укрепления корней.

Интересные факты о газоне:

  1. Газонная трава зимой продолжает "дышать" и обмениваться влагой с почвой, даже когда рост полностью прекращается.
  2. В Англии традиция ухода за газонами восходит к XVI веку, когда их стригли вручную косами.
  3. Современные газонокосилки способны регулировать высоту среза с точностью до миллиметра, что помогает учитывать сезонные особенности ухода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: опрыскивания комнатных растений часто вызывают грибок и пятна сегодня в 13:49

Современные комнатные растения — уже не те: универсальная земля больше не подходит — и вот почему

Многие уверены, что растениям достаточно воды раз в неделю и места на подоконнике. Но правда о зелёных питомцах оказывается совсем другой.

Читать полностью » Осенняя посадка кустарников: когда и как сажать рябину, калину и боярышник сегодня в 12:56

Рябина как оберег, калина как символ красоты, боярышник как лекарь: кусты с историей

Первая декада ноября открывает садоводам шанс изменить участок: какие кустарники выбрать и как посадить, чтобы они пережили зиму.

Читать полностью » Жители Татарстана предупредили о риске деформации заборов от снега и ветра зимой сегодня в 12:41

Снег и лёд рушат заборы быстрее урагана: чем рискуют жители Татарстана

В Республике Татарстан зима часто приносит не только морозы, но и тяжёлые снегопады. Как укрепить забор, чтобы он не рухнул под сугробами?

Читать полностью » Совместимость плодовых деревьев: агроном Коврижных раскрыла правила идеального сада сегодня в 11:55

Черешня-убийца: почему её корни хуже сорняков — агроном назвала спасительную альтернативу

Агроном Анастасия Коврижных раскрыла секреты совместимости плодовых деревьев: какие сочетания обеспечат урожай, а какие приведут к катастрофе. Правила расстояний, мифы о посадках и исторические лайфхаки XIX века.

Читать полностью » Тюменские дачники укрепляют садовые дорожки перед морозами сегодня в 11:34

Тропинка сегодня — болото завтра: как морозы мстят ленивым дачникам

Садовые дорожки в Тюменской области страдают от морозов и талой воды. Но есть способ подготовить их к зиме так, чтобы весной не пришлось всё переделывать.

Читать полностью » Эксперт Ксения Чашина рассказала, как правильно подготовить огород к зиме и весне сегодня в 10:55

Листья, трава и хвоя лучше любых плёнок: чем укрыть грядки от морозов

Осень — лучшее время для удобрения почвы и утепления грядок. Эксперты рассказали, как правильно подготовить огород к зиме и повысить урожайность.

Читать полностью » Бархатцы защищают огород от нематод и грибков сегодня в 10:16

Эти цветы работают лучше ядов из магазина — но вы продолжаете их вырывать

Садоводы часто выбрасывают бархатцы после первых заморозков. Но если знать секреты их применения, можно извлечь из этих цветов огромную пользу.

Читать полностью » В Удмуртии осенью собирают шишки, рябину, колосья и льняную соломку для декора сегодня в 9:20

Шишки, рябина и лен: почему именно эти материалы считаются "осенним кодом" Удмуртии

Собрано всё самое интересное для осеннего декора! Узнайте, какие материалы можно собрать в Ижевске — рябина, шишки и другие элементы вдохновения для уюта.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Турагент назвал главные ошибки при планировании путешествий
Спорт и фитнес

Исследования: мужчины тратят 5–6 ккал в минуту, женщины — около 3,4 ккал на силовых упражнениях
Культура и шоу-бизнес

Леонардо ДиКаприо сыграет главную роль в "Схватке 2" Майкла Манна — Variety
Красота и здоровье

Врачи советуют включать в рацион 1–2 чашки кресс-салата ежедневно для здоровья сердца и костей
Авто и мото

Автопроизводители ЕС предложили Еврокомиссии вернуть дешевые бензиновые малолитражки
Дом

Эксперты объяснили, как за выходные преобразить кухню и мебель бюджетными методами
Наука

Учёные из ESA зафиксировали облако в атмосфере Марса
Красота и здоровье

Учёные NASA подтвердили: некоторые растения снижают уровень токсинов в воздухе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet