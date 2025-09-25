Газон переживёт зиму лучше, чем некоторые растения в теплице — если помочь ему вовремя

Холодное время года – это испытание не только для деревьев и кустарников, но и для газона. Морозы, снег и наледь способны заметно повредить траву, если не подготовить её заранее. Простые действия осенью помогут весной увидеть живой и ровный газон, а не блеклые проплешины.

Почему важно готовить газон к зиме

Трава остаётся живой и зимой, просто её рост замедляется. Если оставить участок без внимания, к весне он может оказаться покрыт плесенью, заболоченными пятнами или истощёнными корнями. Осенний уход обеспечивает доступ воздуха, влаги и питания, чтобы газон лучше пережил морозы и быстрее восстановился после таяния снега.

"Снег и лёд могут серьёзно ослабить газон, но немного подготовки позволит ему пережить зиму", — сказал садоводческий эксперт Гарри Боделл.

Сравнение методов ухода