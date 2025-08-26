Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Scot Nelson is licensed under CC0
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:11

Поливали с любовью, а газон всё равно пожелтел: ошибка кроется в уходе

Фил Кэтрон: главные причины коричневых пятен на газоне летом — засуха, дожди и грибковые инфекции

Красивый и ухоженный газон — гордость любого садовода. Но даже самый зелёный и плотный ковёр травы иногда портят коричневые пятна. Их появление может быть связано как с болезнями, так и с внешними факторами — от погоды до поведения домашних питомцев. Разобраться в источнике проблемы важно прежде, чем предпринимать меры: от этого зависит, восстановится ли трава быстро или придётся приложить больше усилий.

Почему появляются коричневые пятна

По словам Фила Кэтрона, основателя компании NaturaLawn of America, летом главные враги газона — это либо засуха, либо чрезмерные осадки. Именно в такие периоды активно развиваются грибковые инфекции. Тёплая и влажная погода создаёт благоприятные условия для болезней, поражающих корни и листву, из-за чего газон быстро теряет сочный зелёный цвет.

Наиболее частые недуги: бурая пятнистость, которая усиливается при переувлажнении почвы, летняя пятнистость, приводящая к постепенному отмиранию травы, и питиозная корневая гниль, оставляющая на поверхности слизистую плёнку. Все эти заболевания проявляются в виде коричневых проплешин, и бороться с ними нужно сразу, иначе восстановить газон будет гораздо труднее.

Простое и "мгновенное" решение

Эксперты из Королевского садоводческого общества советуют садоводам не ждать, пока трава сама отрастёт, а использовать проверенный метод: заменить повреждённый участок новым дерном. Такой подход даёт моментальный визуальный результат — газон снова выглядит ухоженным. Если запасного дерна нет, можно засеять семена, но это займёт больше времени и потребует ухода.

Важно также улучшать дренаж почвы и обеспечивать доступ воздуха к корням, чтобы предотвратить повторное развитие грибка. Фунгициды помогут локально справиться с болезнями, однако их стоит применять только после точной диагностики.

Когда виноваты не болезни

Иногда причина пятен кроется вовсе не в грибке. По словам Люси Брэдли из компании Easy Garden Irrigation, моча собак и кошек тоже способна вызвать ожоги на траве. Азот в небольших количествах действует как удобрение, но в концентрированном виде повреждает корни, оставляя на газоне заметные проплешины. В этом случае лучшее решение — пересевать повреждённые места и по возможности контролировать поведение питомцев.

Три интересных факта о газоне

  • Газонные травы относятся к самым устойчивым растениям: при правильном уходе они способны восстанавливаться даже после серьёзных повреждений.
  • В Японии традиционно используют смесь из трёх сортов травы, чтобы газон выглядел одинаково зелёным в любое время года.
  • Первый искусственный газон был создан в 1965 году в Хьюстоне (США) для бейсбольного стадиона и получил название AstroTurf.

Коричневые пятна на газоне — это сигнал, что с травой что-то не так. Причины могут быть разными: болезни, погодные условия или даже домашние животные. Универсального решения нет, но сочетание профилактики, грамотного ухода и своевременной "заплатки" из дерна помогает восстановить зелёный ковер и вернуть саду ухоженный вид.

