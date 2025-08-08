Зелёные насаждения против автохамов: июль стал месяцем громких штрафов
Казалось бы, каждый водитель знает: газон — не место для парковки. Однако цифры за июль в Подмосковье говорят об обратном. Всего за один месяц инспекторы выписали штрафов на 1 723 000 рублей за стоянку автомобилей на зелёных насаждениях.
Где нарушают чаще всего
По данным Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области, за июль было вынесено 760 постановлений. Лидеры печальной статистики:
-
Ленинский городской округ — 133 случая;
-
Химки — 115;
-
Балашиха — 98;
-
Люберцы — 68;
-
Красногорск — 65.
Такое количество нарушений показывает, что даже ос awareness о штрафах не всегда останавливает автовладельцев.
Сколько придётся заплатить
Размер наказания зависит от статуса нарушителя:
-
для граждан — от 1 000 до 5 000 рублей;
-
для должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей;
-
для юридических лиц — от 30 000 до 100 000 рублей.
Причём эти суммы — не формальность: инспекторы фиксируют нарушения и привлекают к ответственности регулярно.
Позиция властей
"Контроль за соблюдением правил парковки, включая запрет на стоянку на газонах, будет продолжаться", — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он выразил надежду, что жители и гости региона начнут более внимательно относиться к чистоте и озеленению своих городов.
По его словам, коммунальные службы в плановом порядке следят за состоянием общественных территорий и готовы продолжать эту работу, чтобы сохранить облик городов и посёлков.
