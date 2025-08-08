Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
стрижка газона
стрижка газона
© freepik.com is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:40

Зелёные насаждения против автохамов: июль стал месяцем громких штрафов

В Подмосковье за июль оштрафовали на 1,7 млн рублей за парковку на газонах

Казалось бы, каждый водитель знает: газон — не место для парковки. Однако цифры за июль в Подмосковье говорят об обратном. Всего за один месяц инспекторы выписали штрафов на 1 723 000 рублей за стоянку автомобилей на зелёных насаждениях.

Где нарушают чаще всего

По данным Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области, за июль было вынесено 760 постановлений. Лидеры печальной статистики:

  • Ленинский городской округ — 133 случая;

  • Химки — 115;

  • Балашиха — 98;

  • Люберцы — 68;

  • Красногорск — 65.

Такое количество нарушений показывает, что даже ос awareness о штрафах не всегда останавливает автовладельцев.

Сколько придётся заплатить

Размер наказания зависит от статуса нарушителя:

  • для граждан — от 1 000 до 5 000 рублей;

  • для должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей;

  • для юридических лиц — от 30 000 до 100 000 рублей.

Причём эти суммы — не формальность: инспекторы фиксируют нарушения и привлекают к ответственности регулярно.

Позиция властей

"Контроль за соблюдением правил парковки, включая запрет на стоянку на газонах, будет продолжаться", — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Он выразил надежду, что жители и гости региона начнут более внимательно относиться к чистоте и озеленению своих городов.

По его словам, коммунальные службы в плановом порядке следят за состоянием общественных территорий и готовы продолжать эту работу, чтобы сохранить облик городов и посёлков.

