© commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:34

Обновите свой газон за 10 дней: простая подкормка изменит всё

Подкормка газона песком и суглинком повышает устойчивость почвы к засухе и переувлажнению

Создание ухоженного газона требует немало времени и труда, поэтому многие ищут способы облегчить уход за ним. Садоводы отмечают, что существует простое решение, которое часто остаётся без внимания, — речь идёт о подкормке травы.

Эксперты объясняют, что этот приём не только улучшает внешний вид зелёного покрытия, но и помогает в борьбе с рядом распространённых заболеваний. Подкормку обычно распределяют по поверхности, слегка сгребают или расчесывают газон и оставляют. В некоторых случаях требуется полив, но чаще процесс можно доверить погоде.

Метод внесения подкормки зависит от размеров участка. Владельцы больших газонов могут использовать буксируемые разбрасыватели, которые подключаются к газонным тракторам или косилкам. Для небольших площадей достаточно тачки и лопаты.

Садоводы советуют проводить подкормку после лета. Сначала рекомендуется убрать отмершие растительные остатки и проветрить почву, а затем приступить к процедуре. Если почва глинистая и склонна к переувлажнению, полезно вносить песок — он улучшает дренаж. В засушливых регионах эффективна подкормка с добавлением суглинка, которая удерживает влагу. Для выравнивания неровностей участка можно использовать почву, а некоторые предпочитают компостированный навоз для стимуляции роста. В качестве альтернативы применяются и промышленные удобрения.

После внесения подкормки её необходимо оставить минимум на 10 дней, а лучше до двух недель, избегая в это время использования и стрижки газона. Если участок был предварительно проветрен, удобрения проникнут глубже естественным образом. В случае подсевов потребуется дополнительный полив, но в остальном процесс не требует усилий.

Специалисты подчеркивают: найти более лёгкий способ улучшить внешний вид травы практически невозможно.

