Враг газона растёт тише травы: один сезон — и земля превращается в моховое болото

Газон — это не просто зелёное покрывало во дворе, а живая система, требующая заботы. С наступлением осени сорняки и мох особенно активно занимают пространство, вытесняя культурную траву. Но существует простой приём, который помогает вернуть газону свежесть и сохранить его ухоженный вид на годы вперёд. И для этого понадобится всего лишь садовые грабли.

Почему мох и сорняки появляются именно осенью

Сырость, перепады температуры, уплотнённая почва и недостаток питательных веществ создают благоприятные условия для роста мха и сорных растений. Осенью трава замедляет рост, а пустоты в дерне быстро занимают непрошеные "гости".

Основные причины просты: плохой дренаж, чрезмерная тень, скудное питание, слишком короткий покос или постоянная нагрузка от шагов.

Сравнение: газон с мхом и без мха