Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:07

Газон слабеет, даже если вы ухаживаете за ним по правилам: вот почему это происходит

Короткая стрижка ослабляет газон и снижает его устойчивость к засухе

Газон — это визитная карточка участка. Но даже самые заботливые хозяева совершают ошибки, которые со временем ослабляют траву и делают её уязвимой для болезней, сорняков и засухи. Самая распространённая ошибка — слишком короткая стрижка. Однако есть и другие важные моменты, о которых стоит знать каждому владельцу зелёной лужайки.

Почему нельзя косить слишком коротко

Когда у травы срезают больше трети длины листа, растение теряет способность эффективно накапливать энергию. В результате оно вынуждено использовать внутренние запасы, что приводит к истощению. Такой газон быстро редеет, на нём появляются сорняки, он хуже переносит засуху и восстанавливается гораздо дольше.

Правило 1/3: золотой стандарт

Никогда не скашивайте больше трети высоты травы. Это простое правило защищает корни, удерживает влагу и снижает стресс для растения.

Пример: если газон достиг 12 см, срезать следует не ниже 8 см. Убирая только треть, вы косите реже и сохраняете здоровье газона. По расчётам специалистов, это сокращает количество стрижек на 25-35 % за сезон.

Другие типичные ошибки

Тупые лезвия газонокосилки

Тупое лезвие рвёт траву, а не срезает её. В результате края становятся неровными, быстрее теряют влагу и легче заражаются грибковыми болезнями. Решение простое — точить ножи каждые 10 часов работы.

Удаление скошенной травы

Собранная в мешок трава кажется аккуратным вариантом, но на деле вы лишаете газон натурального удобрения. В режиме мульчирования мелкие частицы возвращаются в почву, где постепенно разлагаются, обогащая её азотом и сокращая потребность в дополнительных подкормках почти на четверть.

Бескомпромиссная борьба с сорняками

Мечта о "стерильном" газоне оборачивается частыми обработками гербицидами. Но, например, клевер приносит пользу: он фиксирует азот и делает почву богаче. Небольшое количество таких растений не мешает красоте лужайки, а наоборот, поддерживает её здоровье.

Неправильный полив

Частый, но поверхностный полив развивает слабую корневую систему. Правильно — поливать редко, но обильно: около 2,5 см воды в неделю, включая осадки. Удобный способ измерить — поставить на газон пустую банку из-под тунца. Как только она наполнится, влаги достаточно.

А что если…

А что если вообще перестать косить газон? Он быстро превратится в разнотравье, где вместо аккуратной лужайки появятся высокие стебли и сорняки. Газон потеряет декоративность и станет менее устойчив к вытаптыванию.

Интересные факты

  1. В США газоны занимают больше площади, чем любые сельскохозяйственные культуры.

  2. В Англии первые газоны косили вручную косами, пока в XIX веке не появилась механическая газонокосилка.

  3. В мульче из скошенной травы содержится до 4 % азота — это почти как в готовых удобрениях.

