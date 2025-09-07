Газон уходит в зиму с ловушкой: ошибка в сентябре обернётся гнилью весной

Сентябрь для садоводов — переходный месяц. Лето уже позади, но до зимы ещё далеко, и у многих возникает вопрос: нужно ли продолжать стричь газон в это время года или пора дать ему отдохнуть? На самом деле ответ однозначен — косить траву в сентябре всё ещё стоит, хотя и с поправками на сезонные изменения.

Зачем продолжать стрижку осенью

Кошение не только делает участок ухоженным, но и напрямую влияет на здоровье газона. Каждая стрижка стимулирует рост новых побегов, укрепляет корневую систему и помогает траве стать гуще. Кроме того, короткая трава меньше подвержена атакам вредителей и не даёт сорнякам занять свободное пространство. Ещё один важный момент — скошенная зелень обогащает почву питательными веществами.

Если перестать косить слишком рано, трава вытянется, станет слабой и начнёт полегать. Длинные стебли хуже пропускают свет и воздух, создают тень, а это приводит к загниванию и болезням. Поэтому постепенное сокращение стрижек в начале осени — оптимальная тактика.

Когда пора останавливаться

Сроки зависят от климата в конкретном регионе. Обычно ориентируются на температуру: если днём она стабильно держится ниже +10…+12 °C, рост травы заметно замедляется. В это время уже можно убирать газонокосилку до весны. Часто это происходит в конце октября, но в тёплых районах работы могут продолжаться даже до декабря.

Ориентироваться стоит и на первые серьёзные заморозки. Последний покос желательно провести примерно за неделю до них. Тогда трава уйдёт в зиму без длинных стеблей, которые могут спутаться под снегом и сгнить.

Как правильно сделать последний покос

Чтобы газон хорошо перезимовал, важно правильно выбрать высоту среза. Осенью её постепенно уменьшают: к последнему покосу траву оставляют чуть ниже обычного уровня. Если в течение сезона газон косили на 6-7 см, то осенью его стоит укоротить примерно до 5-6 см. Такая длина не даст траве сваливаться и при этом защитит корневую систему от холода.

Стричь слишком коротко не стоит — это ослабит растения и сделает их уязвимыми. Но и оставлять длинную траву нельзя: она легко ложится под снегом и препятствует циркуляции воздуха. Также важно не косить газон, если он мокрый или подмёрзший: лезвия рвут листья, и растения хуже переносят зиму.

Признаки, что сезон подходит к концу

Понять, что трава больше не нуждается в стрижке, можно по нескольким признакам:

рост стал заметно медленнее, между покосами проходит больше времени;

температура почвы опустилась ниже +5…+6 °C;

на участке активно опадают листья, и газон уходит в период покоя.

В этот момент стрижки становятся ненужными — можно спокойно готовить участок к зиме.