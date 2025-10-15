Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гравий
Гравий
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by jannoon028 is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:18

Газон уходит в прошлое: новый символ ухоженного двора больше не зелёный

Ландшафтные дизайнеры советуют заменять традиционный газон гравием и засухоустойчивыми растениями

Традиционный газон перестаёт быть символом ухоженного двора. Сегодня всё больше домовладельцев ищут способы сделать участок красивым, устойчивым к засухе и не требующим постоянного ухода. Вместо ровного зелёного ковра, который нужно стричь и поливать, дизайнеры предлагают природные композиции из гравия, многолетников и ароматных трав.

Почему классический газон теряет актуальность

Когда-то зелёный газон считался обязательным атрибутом респектабельного дома. Но времена меняются. Газон требует много воды, удобрений и электричества для ухода, а в условиях изменения климата и частых засух это превращается в дорогостоящее и экологически сомнительное удовольствие.

Современные ландшафтные архитекторы всё чаще предлагают отказаться от традиционного подхода. Они советуют выбирать растения, способные выживать без регулярного полива, и создавать участки, которые сами регулируют влагу и поддерживают микрофлору.

"Газон поглощает ресурсы, но не приносит пользы экосистеме", — отметил ландшафтный архитектор Петр Новак.

Новая философия сада: красота без лишнего ухода

В Чехии и других странах Европы набирает популярность идея сада с минимальным обслуживанием. Владельцы новостроек всё чаще выбирают решения, где камень, древесина и трава образуют гармоничное пространство. Оно выглядит эстетично круглый год и не требует ежедневного полива.

Вместо того чтобы сразу перекопать весь участок, специалисты рекомендуют действовать постепенно. Можно начать с палисадника — небольшой части двора, который виден с улицы. Замена газона на клумбы с многолетниками сразу придаёт дому ухоженный вид и экономит время.

Тренды без газонов: гравий, мульча и устойчивые растения

Самый заметный тренд — это гравийные клумбы. Они сочетают островки растений с камнями, переработанным кирпичом и деревянными шпалами. Гравий не только декоративен, но и предотвращает рост сорняков, удерживает влагу и стабилизирует температуру почвы.

Для таких участков подойдут засухоустойчивые растения:

  • лаванда и чабрец — создают аромат и привлекают пчёл;
  • очиток и шалфей — устойчивы к жаре;
  • рудбекия и тысячелистник — добавляют цвета и фактуры;
  • декоративные травы — создают движение и объём.

Мульча (кора, щепа, кокосовое волокно) сохраняет влагу и делает сад более аккуратным. Её легко обновлять, и она подходит для участков с ограниченным временем ухода.

Вдохновение из современного ландшафтного дизайна

Популярное направление — ксерискейпинг. Этот стиль пришёл из засушливых регионов, где растения выживают без регулярного полива. Однако в Европе его адаптировали под умеренный климат: добавили декоративные камни, гальку, кустарники и невысокие травы.

Такой сад не похож на пустыню. Он разнообразен по структуре, цвету и форме. Часто применяют приподнятые клумбы, дренажные канавы и каменные стенки, которые удерживают влагу и защищают почву от перегрева. Получается гармоничное пространство с естественными линиями и лёгкой небрежностью.

Советы шаг за шагом: как заменить газон

  1. Начните с малого — выберите один угол палисадника.
  2. Уберите верхний слой дерна и выровняйте почву.
  3. Насыпьте дренажный слой гравия или песка.
  4. Добавьте слой мульчи.
  5. Посадите устойчивые к засухе растения и полейте их один раз обильно.
  6. Через 2-3 недели сад начнёт самостоятельно регулировать влагу.

Если вы не готовы отказаться от газона полностью, оставьте небольшие островки зелени. Это создаст баланс между привычным видом и современным подходом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадка влаголюбивых растений в сухой зоне.
    Последствие: растения увядают, требуется постоянный полив.
    Альтернатива: выбирайте лаванду, шалфей или очиток — они не боятся жары.
  • Ошибка: использование чёрной плёнки под гравий.
    Последствие: почва "задохнётся", полезные микроорганизмы погибнут.
    Альтернатива: используйте геотекстиль или натуральную подложку из джута.
  • Ошибка: установка автоматического полива на весь участок.
    Последствие: перерасход воды и счёт за электроэнергию.
    Альтернатива: система сбора дождевой воды или капельный полив.

А что если сохранить часть газона?

Если газон вам дорог как элемент дизайна, можно превратить его в акцент, а не основу. Например, оставить небольшую зелёную поляну посреди двора, а по периметру устроить гравийные дорожки и клумбы. Такой компромисс сохранит визуальную лёгкость, но снизит затраты на уход.

Плюсы и минусы сада без газона

Плюсы

Минусы

Экономия воды и электричества

Требуется продуманный дизайн

Минимальный уход

Первоначальные затраты на материалы

Устойчивость к жаре и засухе

Не подходит любителям идеально ровной травы

Привлекает пчёл и бабочек

Нужен подбор подходящих растений

Эстетика круглый год

Невозможно играть в футбол на клумбах

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать растения для сухого сада?
Выбирайте виды, которые растут в природных условиях с минимальной влагой — лаванда, шалфей, тимьян, полынь.

Что лучше — гравий или мульча?
Гравий долговечен и не требует замены, но мульча лучше удерживает влагу и улучшает почву.

Мифы и правда о садах без полива

Миф: сад без газона выглядит бедно.
Правда: правильно подобранные растения создают пейзаж, который меняется с сезонами и не уступает по красоте цветущему газону.

Миф: такие сады подходят только для жарких стран.
Правда: современные сорта растений адаптированы к умеренному климату и прекрасно зимуют.

Миф: на гравии ничего не растёт.
Правда: достаточно слой земли под камнем, чтобы развивались устойчивые корни.

3 интересных факта

  1. Один квадратный метр газона потребляет до 60 литров воды в неделю летом.
  2. Сад с гравием отражает свет и снижает температуру у стен дома.
  3. Засухоустойчивые растения выделяют эфирные масла, отпугивающие вредителей.

Исторический контекст

В XIX веке газоны считались роскошью — символом богатства и времени. В XX веке они стали массовыми благодаря доступным газонокосилкам. Сегодня тенденция разворачивается: экологичность и экономия становятся новым стандартом красоты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медный купорос и зола укрепляют лозу осенью — рекомендации агронома Юрия Пряхина сегодня в 1:49
Виноград — как кот: перед зимой хочет заботы и тепла: 5 простых шагов, чтобы не пожалеть весной

Октябрь — время подготовки винограда к зиме. Полив, обрезка, подкормка и обработка купоросом помогут лозе перезимовать и дать богатый урожай.

Читать полностью » Сбор паслёна проводят с мая по июль — в этот период концентрация активных веществ максимальна сегодня в 1:39
Опасен, но целителен: почему древние не зря звали паслён "ведьминым зельем"

Паслёновые растения — это не только сорняки, но и мощные природные лекарства! Узнайте, как они могут помочь вам при многих недугах и станут полезными в вашей кухне.

Читать полностью » Домашние травы на подоконнике: базилик, мята и тимьян при правильном уходе растут круглый год сегодня в 0:49
Магазинная зелень — больше не вариант: ароматные травы можно выращивать лучше и вкуснее дома

Свежие пряные травы на подоконнике — это просто и красиво. Узнайте, какие растения выбрать, как за ними ухаживать и как создать домашний сад ароматов круглый год.

Читать полностью » В Рязанской области подзимний посев гороха позволяет получить урожай на 1–2 недели раньше сегодня в 0:33
Зимняя хитрость рязанских огородников: как получить урожай гороха раньше всех

Узнайте, как добиться раннего урожая бобовых в Рязанской области с помощью подзимнего посева. Следуйте простым правилам и воспользуйтесь природными условиями.

Читать полностью » Садоводы рассказали, какие сорта гортензий уверенно зимуют в холодных регионах России вчера в 23:05
Цветы под снегом: какие гортензии не боятся холода и цветут до осени

Боишься, что гортензия не переживёт морозы? Подборка зимостойких сортов поможет выбрать растения, которые будут цвести пышно и радовать годами.

Читать полностью » Агрономы советуют формировать куст крыжовника в виде чаши для лучшего освещения вчера в 22:01
Обрезать, чтобы ожил: как осенняя обрезка делает крыжовник щедрым на урожай

Чтобы крыжовник радовал обильным урожаем, ему нужна правильная осенняя обрезка. Рассказываем, когда и как её проводить, чтобы продлить жизнь кусту.

Читать полностью » Председатель Союза садоводов Бобырь рассказал, как изменится судьба заброшенных дач в России вчера в 21:29
Дачная революция: как новый закон заставит владельцев вспомнить о своих участках

В Омской области тысячи дачных участков заросли бурьяном и мусором. Новый регламент даст шанс вернуть землю в оборот — или потерять её навсегда.

Читать полностью » Эксперты предупредили: вода в трубах зимой может разорвать систему и вызвать протечки вчера в 20:24
Пока не ударили морозы: что нужно сделать с трубами на даче, чтобы не лопнули

Перед зимой важно защитить водопровод от замерзания. Простая пошаговая инструкция поможет законсервировать систему и избежать весенних протечек.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Регулярные приседания помогают развить силу, выносливость и улучшить осанку — Тайлер Рид
УрФО
В Тюмени зарплаты бьюти-специалистов увеличились на 29% — мастера зарабатывают 100 тысяч рублей
Технологии
Новая система "горячих патчей" от Microsoft минимизирует простои при установке обновлений
Спорт и фитнес
Сайклинг снижает стресс и улучшает выносливость — тренеры назвали ключевые преимущества
Авто и мото
Гендиректор Renault Франсуа Прово сообщил о планах запустить дешевый Twingo EV в 2026 году
Авто и мото
Суд в Нью-Джерси рассмотрит иск к Volvo из-за травмы от бесконтактного открытия багажника
ПФО
В Оренбургской области жители жалуются на отсутствие отопления — губернатор поручил меры
СФО
В ЯНАО планируют поддержать бюджет облигационным займом на 27 миллиардов рублей к 2027 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet