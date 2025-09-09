Хотите идеальный двор? Газон нужно проколоть, а не подкармливать

Зелёный, ровный газон считается настоящим украшением двора. Однако поддерживать его в идеальном состоянии не так просто. Одной из самых важных процедур является аэрация — процесс, без которого трава со временем теряет свежесть, а почва становится плотной и непроницаемой.

Зачем нужна аэрация газона

Со временем на поверхности газона накапливается слой сухой травы и остатков растений — так называемая солома. Она мешает воздуху, воде и питательным веществам проникать в корни. В результате трава становится уязвимой для болезней и вредителей, а газон теряет свой привлекательный вид.

Аэрация решает эту проблему: в почве появляются небольшие отверстия, через которые кислород, вода и удобрения попадают прямо к корням. Так восстанавливается нормальный рост, укрепляется корневая система и газон вновь приобретает густой и здоровый вид.

Как проводится аэрация

Существует несколько способов разрыхлить газон:

удаление небольших пробок земли — так называемая аэрация корневыми выемками;

измельчение и рыхление верхнего слоя почвы;

прокалывание газона специальными шипами.

Все методы работают по одному принципу — они открывают доступ кислорода и влаги к корням. Выбор конкретного способа зависит от состояния почвы и интенсивности использования газона.

Дополнительные преимущества

Аэрация полезна не только для устранения соломы. Она помогает:

Ослабить уплотнённую почву после частых прогулок или парковки машин. Улучшить дренаж и предотвратить застой воды. Стимулировать рост густой травы, благодаря чему газон выглядит более пышным и ровным.

Когда воздух и влага беспрепятственно поступают к корням, растения становятся устойчивее, быстрее растут и меньше болеют.

Когда лучше проводить аэрацию

Как и многие садовые работы, аэрация даёт наилучший результат в подходящее время года. Всё зависит от вида газонной травы.

Травы холодного сезона

Они лучше всего растут в прохладную погоду. В жаркие периоды такие травы уходят в состояние покоя, замедляя рост. Поэтому оптимальное время для аэрации — начало осени.

Травы тёплого сезона

Эти сорта, наоборот, активнее всего развиваются в летнюю жару. Осенью они постепенно замирают. Для них лучшее время для аэрации — начало лета.

Проводить процедуру желательно утром, когда почва ещё влажная, но не слишком мягкая.

Как часто аэрация необходима

В большинстве случаев достаточно проводить её один раз в год. Однако если у вас тяжёлая глинистая почва или газон используется активно — например, для парковки автомобилей, — процедуру стоит повторять дважды в год.

Аэрация — ключевой элемент ухода за газоном. Она помогает корням "дышать", улучшает доступ воды и питательных веществ, защищает от болезней и делает траву более густой. Однократная процедура в год может полностью преобразить газон, превратив его в настоящий зелёный ковёр.