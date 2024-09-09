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Лавров: Запад желает стратегического поражения России
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Глава МИД заявил о желании Запада нанести РФ стратегическое поражение

Лавров: Запад желает стратегического поражения России

Западные страны желают только стратегического поражения России, а не урегулирования ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров по итогам участия в заседании стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

По его словам, мирные инициативы нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского уже "всем набила оскомину". Российский дипломат считает, что это ультиматум, и Запад цепляется за это и даже не собирается договариваться с Москвой.

"Запад хочет продолжать делать всё, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить о нанесении нам стратегического поражения на поле боя", — заявил российский министр.

Говоря о словах канцлера Германии Олафа Шольца по поводу того, что необходимо начать договариваться, Лавров подчеркнул, что необходимо решать территориальный вопрос уже с учетом реалий на земле.

Фото: securityconference.org/Mueller / MSC

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