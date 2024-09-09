Глава МИД заявил о желании Запада нанести РФ стратегическое поражение

Западные страны желают только стратегического поражения России, а не урегулирования ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров по итогам участия в заседании стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
По его словам, мирные инициативы нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского уже "всем набила оскомину". Российский дипломат считает, что это ультиматум, и Запад цепляется за это и даже не собирается договариваться с Москвой.
"Запад хочет продолжать делать всё, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить о нанесении нам стратегического поражения на поле боя", — заявил российский министр.
Говоря о словах канцлера Германии Олафа Шольца по поводу того, что необходимо начать договариваться, Лавров подчеркнул, что необходимо решать территориальный вопрос уже с учетом реалий на земле.
Фото: securityconference.org/Mueller / MSC
WP: Харрис наняла дублера Трампа для подготовки к дебатам
Штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис пригласил двойника её соперника Дональда Трампа для подготовки к дебатам, как передала газета The Washington Post.
В Бельгии уроженца Чечни приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта
Суд по уголовным делам в бельгийском городе Брюгге вынес приговор выходцу из Чечни, который планировал совершить террористический акт, назначив ему 15 лет лишения свободы, сообщает агентство Belga.
Лариса Долина смирилась с потерей квартиры: "Бог дал, Бог взял"
Певица Лариса Долина утешилась после того, как мошенники отобрали у неё квартиру. Звезда объяснила, что у неё осталось нечто более ценное.
В КВН больше не будет постоянного ведущего
КВН отказался от идеи утверждать нового постоянного ведущего после смерти Александра Маслякова. Об этом сообщили изданию "Подъем" в Международном союзе КВН.