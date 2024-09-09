Сергей Лавров провёл встречу с Хусейном Ибрагимом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел встречу с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Тахой в Эр-Рияде, где обсуждались палестинский вопрос и ситуация мусульманских общин по всему миру. Об этом сообщила организация, передавшая информацию РИА Новости.

В сообщении указано, что встреча состоялась 9 сентября 2024 года, и на ней были рассмотрены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая совместные усилия по решению региональных и международных проблем, в частности, касающихся палестинского вопроса и положения мусульманских общин.

ОИС отметила, что обе стороны подчеркнули важность координации и консультаций для поддержки международных усилий, направленных на обеспечение мира и стабильности во всем мире, особенно в странах, входящих в организацию.

В тот же день в столице Саудовской Аравии прошла седьмая встреча стратегического диалога "Россия — Персидский залив", в которой приняли участие министры иностранных дел России и шести арабских монархий.

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