Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, как сообщает корреспондент ТАСС.
Визит российского дипломата связан с его председательством в Совете Безопасности ООН.
В рамках своего пребывания Лавров планирует провести дебаты на министерском уровне, посвященные теме "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства".
Кроме того, 17 июля запланировано министерское заседание, на котором будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.
Перелет главы российского МИД из Москвы в Нью-Йорк осуществлялся по северному маршруту, избегая воздушного пространства недружественных государств.
Продолжительность полета составила более 12 часов. Стоит отметить, что путешествие прошло без каких-либо непредвиденных ситуаций или осложнений.
Фото: flickr. com/Foreign and Commonwealth Office (Open Government Licence version 1.0)
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