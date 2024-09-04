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Лавров призвал США не шутить с красными линиями России
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Глава МИД РФ прокомментировал намерение США передать Украине крылатые ракеты JASSM

Лавров призвал США не шутить с красными линиями России

США знают о том, где проходят российские красные линии, поэтому с ними не надо шутить. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя планы Вашингтона отправить Киеву дальнобойные крылатые ракеты для истребителей F-16.

"Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят", — заявил российский дипломат.

Министр утверждает, что Соединенные Штаты уже перешли тот порог, который и сами же обозначали. По его словам, Америку все время подстрекают пойти на такие шаги в отношении Украины, и этим пользуется Владимир Зеленский.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало о том, что США обсуждают план по поставке Украине дальнобойных крылатых ракет "воздух-земля" JASSM. Основными носителями этих боеприпасов являются истребители F-16, которые Киев получил в конце августа.

Фото: flickr/The Official CTBTO Photostream

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