Лавров: Приостановка выплат в Абхазию — не обострение, а соблюдение договоренностей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что приостановка социальных выплат в Абхазию не является обострением отношений, а представляет собой выполнение достигнутых ранее договорённостей.
По словам Лаврова, речь идет о соблюдении баланса обязательств, закрепленных в соглашениях, которые были ратифицированы парламентами обеих стран.
Глава МИД РФ подчеркнул, что абхазская сторона прекрасно понимает необходимость соблюдения баланса обязательств. Он также выразил уверенность в скорой встрече с главой МИД Абхазии Сергеем Шамбой, которого Лавров пригласил в Россию после его назначения на должность.
Напомним, что ранее Сергей Шамба сообщил о частичном приостановлении Россией финансирования программы социально-экономической помощи Абхазии, начиная с 1 сентября.
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