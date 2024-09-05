Лавров: Приостановка выплат в Абхазию — не обострение, а соблюдение договоренностей

Лавров заявил о соблюдении договоренностей по выплате Абхазии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что приостановка социальных выплат в Абхазию не является обострением отношений, а представляет собой выполнение достигнутых ранее договорённостей.

По словам Лаврова, речь идет о соблюдении баланса обязательств, закрепленных в соглашениях, которые были ратифицированы парламентами обеих стран.

Глава МИД РФ подчеркнул, что абхазская сторона прекрасно понимает необходимость соблюдения баланса обязательств. Он также выразил уверенность в скорой встрече с главой МИД Абхазии Сергеем Шамбой, которого Лавров пригласил в Россию после его назначения на должность.

Напомним, что ранее Сергей Шамба сообщил о частичном приостановлении Россией финансирования программы социально-экономической помощи Абхазии, начиная с 1 сентября.

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