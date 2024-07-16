Сергей Лавров выразил свое удовлетворение относительно того, как Россия и Бахрейн продолжают углублять двусторонние отношения после последнего приезда бахрейнского монарха Хамада бен Иса Аль Халифы.

Он подчеркнул, что договоренности, достигнутые во время этого визита, подняли диалог между странами на принципиально новую ступень.

На заседании Совета Безопасности ООН, которое прошло во вторник, Лавров высказался по поводу вопросов многостороннего сотрудничества, акцентируя внимание на необходимости строить более честный, демократичный и устойчивый порядок в мире. В частности, он коснулся темы размещения Германией американских ракет большой дальности, оценив это действие как компрометацию Берлина.

В контексте обсуждения украинского кризиса министр подчеркнул необходимость предпринятия мер по устранению угроз для России, которые поступают со стороны Запада, для разрешения данного конфликта.

Помимо этого, Лавров провел встречи с Петером Сийярто, главой МИД Венгрии, и Иньяцио Кассисом, министром иностранных дел Швейцарии.

В ходе переговоров с Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни, министром иностранных дел Бахрейна, Сергей Лавров выразил радость по поводу новой возможности обменяться мнениями, что произошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Он отметил значимость таких встреч для согласования позиций двух стран.

Фото: flickr. com/Foreign and Commonwealth Office (Open Government Licence version 1.0)