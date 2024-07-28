Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность по поводу потенциального появления ядерного оружия в Юго-Восточной Азии, что, по его мнению, может существенно повысить угрозу безопасности в регионе.
На пресс-конференции в Куала-Лумпуре глава российского МИДа подчеркнул роль России как стабилизирующего фактора в противодействии агрессивной политике внерегиональных держав, особенно США.
Лавров обратил внимание на проект AUKUS, в рамках которого планируется поставка атомных подводных лодок с технологиями, подлежащими контролю МАГАТЭ. Кроме того, он упомянул о соглашении между США и Южной Кореей о совместном ядерном сдерживании, что, по его словам, создает дополнительные риски для региональной безопасности.
Российский министр провел параллель с ситуацией в НАТО, где США предоставили свое ядерное оружие пяти странам-партнерам в рамках так называемой "совместной ядерной миссии". Эта программа позволяет военнослужащим неядерных государств обучаться применению и доставке ядерного оружия.
В заключение Лавров выразил опасение, что перенос подобной практики в Юго-Восточную Азию может привести к увеличению рисков и дестабилизации ситуации в регионе. Он подчеркнул, что такое развитие событий не принесет пользы никому из участников и лишь усугубит существующие проблемы безопасности.
Фото: From Wikimedia Commons/ Department of Defense. Defense Atomic Support Agency
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