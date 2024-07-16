В ходе встречи главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни были затронуты темы, касающиеся не только итогов недавнего посещения Москвы королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой, но и текущей обстановки в районе палестино-израильского противостояния.
Об этом сообщило российское дипломатическое ведомство.
В опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел России сообщении говорится, что в ходе беседы министры коснулись вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружелюбных отношений между Россией и Бахрейном, подчеркнув важность выполнения достигнутых договоренностей во время официального визита короля Бахрейна в Россию, прошедшего 22-23 мая.
Также было отмечено, что обе стороны проявили взаимный интерес в координации действий на международной арене. В процессе обсуждения актуальных вопросов регионального порядка дня особое внимание было уделено решению кризисных ситуаций, включая урегулирование палестино-израильского конфликта, как было подчеркнуто в сообщении МИД России.
Фото: securityconference. org//Koerner /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)
Главу СС США вызовут в Конгресс
Руководители комитета по надзору в Палате представителей США планируют выдать повестку Кимберли Читл, директору Секретной службы, для получения ее показаний относительно происшествия с нарушением безопасности на недавнем собрании бывшего президента Дональда Трампа, где он был ранен.
США будут демонстрировать силу при Трампе
Возможное взаимодействие Соединенных Штатов с Россией в случае возвращения Дональда Трампа к власти будет основано на проявлении силы, передал РИА Новости лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ.
NASA: песня Мисси Эллиот The Rain (Supa Dupa Fly) отправилась на Венеру
Ученые из NASA передали в космос первую в истории хип-хоп композицию, песню Мисси Эллиот "The Rain (Supa Dupa Fly)". Для этого использовалась система Deep Space Network, сигнал которой отправлен на Венеру.
Врач Рахимов: имбирь и горчица помогают в оздоровлении сосудов
Уфимский врач-уролог Алмаз Рахимов выделил продукты, благоприятствующие здоровью сосудов.