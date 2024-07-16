Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.07.2024 : 88,2824
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.07.2024 : 96,2637
Лавров обсудил визит Аль-Заяни в РФ
  1. Главная
  2. Мир

Лавров обсудил визит Аль-Заяни в РФ

В ходе встречи главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни были затронуты темы, касающиеся не только итогов недавнего посещения Москвы королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой, но и текущей обстановки в районе палестино-израильского противостояния.

Об этом сообщило российское дипломатическое ведомство.

В опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел России сообщении говорится, что в ходе беседы министры коснулись вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружелюбных отношений между Россией и Бахрейном, подчеркнув важность выполнения достигнутых договоренностей во время официального визита короля Бахрейна в Россию, прошедшего 22-23 мая.

Также было отмечено, что обе стороны проявили взаимный интерес в координации действий на международной арене. В процессе обсуждения актуальных вопросов регионального порядка дня особое внимание было уделено решению кризисных ситуаций, включая урегулирование палестино-израильского конфликта, как было подчеркнуто в сообщении МИД России.

Фото: securityconference. org//Koerner /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)

Мир

Главу СС США вызовут в Конгресс

Главу СС США вызовут в Конгресс

Руководители комитета по надзору в Палате представителей США планируют выдать повестку Кимберли Читл, директору Секретной службы, для получения ее показаний относительно происшествия с нарушением безопасности на недавнем собрании бывшего президента Дональда Трампа, где он был ранен.

Читать полностью
США будут демонстрировать силу при Трампе

США будут демонстрировать силу при Трампе

Возможное взаимодействие Соединенных Штатов с Россией в случае возвращения Дональда Трампа к власти будет основано на проявлении силы, передал РИА Новости лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ.

Читать полностью

Общество

NASA: песня Мисси Эллиот The Rain (Supa Dupa Fly) отправилась на Венеру

NASA: песня Мисси Эллиот The Rain (Supa Dupa Fly) отправилась на Венеру

Ученые из NASA передали в космос первую в истории хип-хоп композицию, песню Мисси Эллиот "The Rain (Supa Dupa Fly)". Для этого использовалась система Deep Space Network, сигнал которой отправлен на Венеру.

Читать полностью
Врач Рахимов: имбирь и горчица помогают в оздоровлении сосудов

Врач Рахимов: имбирь и горчица помогают в оздоровлении сосудов

Уфимский врач-уролог Алмаз Рахимов выделил продукты, благоприятствующие здоровью сосудов.

Читать полностью

Новости