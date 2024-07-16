В ходе встречи главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни были затронуты темы, касающиеся не только итогов недавнего посещения Москвы королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой, но и текущей обстановки в районе палестино-израильского противостояния.

Об этом сообщило российское дипломатическое ведомство.

В опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел России сообщении говорится, что в ходе беседы министры коснулись вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружелюбных отношений между Россией и Бахрейном, подчеркнув важность выполнения достигнутых договоренностей во время официального визита короля Бахрейна в Россию, прошедшего 22-23 мая.

Также было отмечено, что обе стороны проявили взаимный интерес в координации действий на международной арене. В процессе обсуждения актуальных вопросов регионального порядка дня особое внимание было уделено решению кризисных ситуаций, включая урегулирование палестино-израильского конфликта, как было подчеркнуто в сообщении МИД России.

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