Лавров провел переговоры с главами МИД Индии и Бразилии по урегулированию украинского конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел встречу с главами МИД Индии и Бразилии - Субраманьямом Джайшанкаром и Мауро Виейрой, сообщает корреспондент РИА Новости.
Индия и Бразилия ранее выдвигали предложения по урегулированию конфликта на Украине. В начале сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что участие этих стран, а также Китая, в поиске путей мирного решения украинского кризиса является искренним и конструктивным.
Как сообщило российское Министерство иностранных дел, в ходе переговоров с главой МИД Бразилии Лавров обсудил не только ситуацию на Украине, но и дальнейшие шаги по укреплению российско-бразильского стратегического партнерства. Кроме того, стороны затронули вопросы сотрудничества на международных площадках, включая ООН, БРИКС и "Большую двадцатку", где взаимодействие Москвы и Бразилиа имеет особое значение.
Фото: Wikimedia Commons, Встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым , Пресс-служба Президента РФ , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )
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