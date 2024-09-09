Лавров провел переговоры с главами МИД Индии и Бразилии по урегулированию украинского конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел встречу с главами МИД Индии и Бразилии - Субраманьямом Джайшанкаром и Мауро Виейрой, сообщает корреспондент РИА Новости.

Индия и Бразилия ранее выдвигали предложения по урегулированию конфликта на Украине. В начале сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что участие этих стран, а также Китая, в поиске путей мирного решения украинского кризиса является искренним и конструктивным.

Как сообщило российское Министерство иностранных дел, в ходе переговоров с главой МИД Бразилии Лавров обсудил не только ситуацию на Украине, но и дальнейшие шаги по укреплению российско-бразильского стратегического партнерства. Кроме того, стороны затронули вопросы сотрудничества на международных площадках, включая ООН, БРИКС и "Большую двадцатку", где взаимодействие Москвы и Бразилиа имеет особое значение.

Фото: Wikimedia Commons, Встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым , Пресс-служба Президента РФ , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )