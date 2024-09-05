Сергей Лавров сомневается в словах Эммануэля Макрона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в словах президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее утверждал, что в деле против основателя Telegram Павла Дурова якобы отсутствует политический контекст.

Лавров отметил, что Макрон и другие представители власти утверждают, что в этом вопросе нет политики, однако в это трудно поверить. По его мнению, уже давно существует линия на захват любых популярных и значимых информационных ресурсов.

Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа, что вызвало широкий общественный резонанс и критику в разных странах. Во Франции Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Вечером 28 августа Дуров был освобожден под залог в размере 5 миллионов евро, который он должен внести в ближайшее время. Ему запрещено покидать Францию, и он обязан отмечаться в полиции дважды в неделю.

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