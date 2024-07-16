Глава внешнеполитического ведомства России, Сергей Лавров, напомнил Али Багери Кяни, который временно исполняет обязанности министра иностранных дел Ирана, о его приглашении для посещения России.

Лавров предложил Кяни выбрать для визита один из городов — будь то Москва, Астрахань или Мурманск.

Этот диалог состоялся на фоне мероприятий, организованных при штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Ранее Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета Безопасности ООН на уровне министров, которые запланированы на 16-17 июля. С началом июля Россия приняла на себя роль председательствующей в Совете Безопасности ООН на один месяц.

Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)