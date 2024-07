На переговорах в Нью-Йорке, проходивших на маргине мероприятий Организации Объединенных Наций, Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, встретился с Тахером Бауром, временным руководителем внешнеполитического департамента Правительства национального единства Ливии.

Во время этой встречи Лавров выразил уверенность в важности достижения обширного внутриливийского консенсуса и подтвердил готовность России способствовать процессу стабилизации в Ливии.

В ходе диалога особое внимание было уделено необходимости продолжения поиска путей к устойчивой стабилизации в Ливии, при этом был отмечен постоянный интерес России к поддержке страны в достижении этой цели.

Особенно была подчеркнута значимость проведения широкого национального диалога, который должен охватывать все слои общества с целью поддержания территориальной целостности и единства ливийского государства.

Выражена надежда на формирование всеобщего ливийского соглашения, которое станет ключевым для успешной реализации задач переходного периода, в том числе подготовки к всеобщим выборам.

Кроме того, затронута тема необходимости объединения международных усилий для поддержки инициатив ливийского народа в направлении политической перестройки страны под эгидой ООН.

Также, стороны подтвердили взаимный интерес в развитии и укреплении сотрудничества в различных областях, отмечая важность дальнейшего расширения взаимовыгодных деловых связей.

Фото: www. flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)