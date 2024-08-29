Российская Федерация (РФ) была готова вести переговоры с Украиной до нападения ВСУ на Курскую область, эта готовность ни у кого не должна была вызывать сомнений. Однако "авантюра" Киева свела на нет все переговорные процессы. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции после встречи со своим сенегальским коллегой Ясином Фалем.

"Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать сомнений, хотя, конечно, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счет становятся неактуальными", — заявил российский дипломат.

Он напомнил про предложение президента России Владимира Путина, которые могли бы приблизить стороны к дипломатическому урегулированию конфликта. Однако, как отметил Лавров, все эти инициативы были разрушены и саботировались не только самой Украиной, но и их "западными покровителями".

Стоит отметить, что о невозможности переговоров после атаки ВСУ на российский регион также высказался Путин во время совещания касательно ситуации в Курской области.

Фото: flickr/The Official CTBTO Photostream