Российская Федерация (РФ) была готова вести переговоры с Украиной до нападения ВСУ на Курскую область, эта готовность ни у кого не должна была вызывать сомнений. Однако "авантюра" Киева свела на нет все переговорные процессы. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции после встречи со своим сенегальским коллегой Ясином Фалем.
"Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать сомнений, хотя, конечно, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счет становятся неактуальными", — заявил российский дипломат.
Он напомнил про предложение президента России Владимира Путина, которые могли бы приблизить стороны к дипломатическому урегулированию конфликта. Однако, как отметил Лавров, все эти инициативы были разрушены и саботировались не только самой Украиной, но и их "западными покровителями".
Стоит отметить, что о невозможности переговоров после атаки ВСУ на российский регион также высказался Путин во время совещания касательно ситуации в Курской области.
Фото: flickr/The Official CTBTO Photostream
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