Украинские руководители сейчас находятся в отчаянном положении, поэтому западные страны начали искать им замену. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам российского министра, западные СМИ стали "потихонечку сливать" Зеленского и создавать из него образ неудачника.
Кроме того, он назвал позором заявление Берлина о том, что за присутствие немецких танков на территории Курской области несет ответственность Киев.
"Позорно, я считаю. Говорит в известной степени о растущем отчаянии Запада неспособностью Зеленского выполнить определенную его миссию. И говорит о том, что они в отчаянном положении", — заявил российский дипломат.
Стоит отметить, что ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, комментируя присутствие немецкой военной техники на территории Курской области, заявил, что Киев сам несет ответственность за это, потому что это вооружение уже больше не принадлежит Германии.
Фото: flickr/The Official CTBTO Photostream
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