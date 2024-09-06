Лавров рассказал о единственной встрече с уволенным Кулебой

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о единственной встрече с Дмитрием Кулебой, которого недавно уволили с должности министра иностранных дел Украины, в Турции в марте 2022 года. Об этом российский дипломат рассказал во время интервью РБК.
Отмечается, что эта встреча прошла на полях дипломатического форума в Анталье при посредничестве турецкого коллеги Лаврова Мевлюта Чавушоглу. Сам же глава МИД РФ отметил, что не собирался лететь в Турцию на форум, однако "турецкая сторона очень просила".
"Только они [Украина - прим.] попросили, чтобы эта встреча была не один на один, а в присутствии турецкого министра", - заявил Лавров.
Тогда Лавров поинтересовался у турецкого министра, насколько серьезна эта встреча, на что он ответил, что Кулебе есть что передать.
Как инициатор встречи Кулеба начал говорить первый и читал по бумажке то, что российская сторона слышала еще до спецоперации. Поэтому ничего конструктивного в заявлении украинского дипломата не было.
Накануне Дмитрий Кулеба покинул пост главы МИД Украины после поданного заявления об увольнении. На его место назначили Андрея Сибигу.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации
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