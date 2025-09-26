Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Суздаль, Покровский монастырь
Суздаль, Покровский монастырь
© Wikimedia Commons by Alexxx1979 is licensed under Public domain
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:27

Семь обителей за одну поездку: где крепость, музей и духовный центр совпадают на карте

История возникновения российских монастырей начинается около тысячи лет назад. Долгое время православные обители были не только паломническими и духовными центрами, но и оборонительными крепостями. Сегодня монастыри привлекают верующих, ценителей архитектуры и древнего искусства. Подобрали 7 впечатляющих обителей в России, которые можно посетить в любой день недели.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Где находится: Московская область, Сергиев Посад, Красногорская площадь.

Основана в 1337 году Сергием Радонежским. Обитель сыграла ключевую роль в истории страны: участвовала в борьбе с татаро-монгольским игом и в событиях Смутного времени. В XVIII веке получила высший статус лавры. Сегодня это крупнейший действующий мужской монастырь и духовный центр России. В архитектурный комплекс входят Троицкий и Успенский соборы, церковь Сошествия Святого Духа, Трапезный храм и самая высокая в стране колокольня (88,5 м). Лавра открыта ежедневно с 05:00 до 21:00, пожертвование за экскурсию — 250 рублей.

Как добраться: из Москвы электричкой от Ярославского вокзала до станции Сергиев Посад.

Свято-Введенский Толгский женский монастырь

Где находится: Ярославль, посёлок Толга.

Крупнейший женский монастырь России, основан в XVII веке. На территории — Введенский собор, крепостные стены с башнями, жилые кельи и парк из кедра. Здесь хранится Толгская икона Божией Матери, к которой ежегодно приезжают тысячи паломников. Монастырь работает ежедневно с 07:00 до 20:00, вход бесплатный.

Как добраться: поездом из Москвы до Ярославля, затем маршруткой №93 (~45 минут).

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь

Где находится: Нижегородская область, село Дивеево.

Обитель основана в XVIII веке, сейчас здесь более 35 храмов, 80 престолов и около 20 скитов. Сюда приезжают поклониться мощам Серафима Саровского и посетить целебные купальни. Среди главных архитектурных достопримечательностей — соборы Спаса Преображения и Троицы Живоначальной, а также 70-метровая колокольня. Монастырь открыт с 05:00 до 22:00.

Как добраться: на поезде до Арзамаса, далее автобусом до автостанции в Дивеево (~1,5 часа).

Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь

Где находится: Калужская область, Козельск.

По преданию, монастырь основал разбойник Оптин, раскаявшийся в грехах. Современные здания появились в XVIII веке: каменные храмы, трапезная, братские корпуса. В Оптиной Пустыни бывали Достоевский и Гоголь. Обитель открыта с 05:00 до 21:00, экскурсия стоит 200 рублей.

Как добраться: поездом до Калуги, затем автобусом до Козельска и городским автобусом №6 или такси.

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра

Где находится: Санкт-Петербург, набережная реки Монастырки.

Основана Петром I в 1713 году в честь Невской битвы. Высший статус лавры получила в 1797 году. На территории — архитектурные памятники XVIII–XIX вв., храмы, часовни и кладбища, где похоронены Достоевский, Ломоносов, Жуковский. Открыта с 05:30 до 23:00, вход свободный.

Как добраться: до Санкт-Петербурга, далее — станция метро «Площадь Александра Невского 1».

Кирилло-Белозерский мужской монастырь

Где находится: Вологодская область, город Кириллов.

Основан в 1397 году монахом Кириллом. Комплекс напоминает старинный город: за стенами более 40 сооружений, включая 11 церквей. Самая древняя — Ризоположения (1485 г.). В Успенском соборе сохранился иконостас XV века. На территории действует музей-заповедник. Единый билет — 1 500 рублей. Открыт со вторника по воскресенье, 09:00–18:00.

Как добраться: поездом или самолётом до Вологды, далее около 3 часов на автобусе до Кириллова.

Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь

Где находится: Псковская область, город Печоры.

История начинается с 1473 года, когда был построен Успенский пещерный храм. Комплекс включает 17 памятников архитектуры, массивные стены и Святую гору. Монастырь никогда не закрывался, даже в тяжёлые годы. Сегодня открыт ежедневно с 10:00 до 18:00, утренние службы начинаются в 07:00. Экскурсии проходят несколько раз в день.

