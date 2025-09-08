Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 11:40

Лаванда оказалась сильнее, чем мы думали: новое исследование

Учёные Венского медуниверситета подтвердили эффективность лаванды против тревожности

Лаванда на протяжении веков используется как средство для снятия стресса и улучшения сна, но теперь её лечебные свойства получили научное подтверждение. Исследование специалистов Венского медицинского университета показало, что это растение может быть эффективным в терапии тревожных состояний и депрессии.

Лаванда как альтернатива антидепрессантам

По словам Евгения Таратухина, доцента кафедры госпитальной терапии Института клинической медицины Первого МГМУ им. Сеченова, эффект лаванды сопоставим с действием современных препаратов для лечения тревожных расстройств.

"Наибольшую эффективность показало эфирное масло лаванды, которое применяют в виде капсул, леденцов и ароматических ингаляций", — сообщил доцент кафедры госпитальной терапии Института клинической медицины Первого МГМУ им. Сеченова Евгений Таратухин.

Особенно результативным оказался ингаляционный метод: вдыхание паров масла дало более выраженный эффект, чем массаж с его использованием или приём внутрь.

Преимущества и ограничения

Главное отличие масла лаванды от фармакологических антидепрессантов — отсутствие серьёзных побочных эффектов. Однако здесь есть важный нюанс: продукция низкого качества с примесями способна вызывать аллергические реакции. Поэтому специалисты подчёркивают, что терапевтический результат возможен только при использовании натурального экстракта лаванды узколистной (Lavandula angustifolia), на основе которого и проводились клинические исследования.

Парфюмерные отдушки и ароматизаторы, даже если они имеют схожий запах, лечебными свойствами не обладают.

Где лаванда может быть полезна

Сегодня экстракт лаванды применяют не только в ароматерапии, но и в виде специализированных капсул и леденцов. Его назначают как дополнительное средство при лечении тревожности, нарушений сна и лёгких депрессивных состояний. Такой мягкий метод особенно ценен для тех, кто не переносит фармакологические препараты или нуждается в щадящей терапии.

