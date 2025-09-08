Лаванда оказалась сильнее, чем мы думали: новое исследование
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Диетолог Ирина Писарева подчеркивает важность ежедневного употребления овощей. Всего 200 грамм в день – минимальная норма для поддержания иммунитета и здоровья ЖКТ. Узнайте, почему жарить кабачки нельзя, и какие еще овощи укрепят ваш организм.Читать полностью » сегодня в 7:25
Отеки под глазами могут быть не только косметической проблемой. Врач объяснила, какие методы бесполезны и когда стоит насторожиться.Читать полностью » сегодня в 6:26
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о пользе и вреде малосольных огурцов. Сколько можно съедать в день без вреда для здоровья? Кому стоит быть осторожным с этим продуктом? Читайте советы эксперта.Читать полностью » сегодня в 6:18
здоровье, напитки, кофе, зеленый чай, вода, сосуды, обмен веществ, анемия, Вялов, Российская газетаЧитать полностью » сегодня в 5:13
Врач рассказала, как отличить безобидную одышку от сердечной и почему этот симптом требует особого внимания.Читать полностью » сегодня в 4:08
Учителям и врачам могут дать статус, аналогичный госслужащим. Миронов предложил приравнять их льготы к чиновничьим.Читать полностью » сегодня в 3:06
Желтуха у взрослых почти всегда сигнализирует о проблемах с печенью или кровью. Врач объяснила, почему этот симптом нельзя игнорировать.Читать полностью » сегодня в 2:03
Капуста осенью — не просто привычный овощ, а мощный источник витаминов. Врач рассказала, почему стоит включить её в рацион.Читать полностью »