Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лаванда
Лаванда
© flickr.com by oatsy40 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:40

Царица сада под защитой: простой способ, который спасет ваши розы от вредителей

Лаванда — надежный защитник роз от тли: секреты природного репеллента

Многие дачники выращивают на своих участках розы. Роза не зря считается царицей цветов — это невероятно красивое растение обладает прекрасным ароматом и радует своим цветением с начала лета по осень. Однако розы часто страдают от садовых вредителей, особенно любит царицу цветов тля. Для борьбы с тлей можно использовать химические препараты, но существует более экологичный и безопасный способ — посадить рядом с розами лаванду.

К счастью, в арсенале дачников есть растение, которое является эффективным природным репеллентом. Это самая обычная лаванда. Сильный специфический аромат, который придают лаванде эфирные масла, отпугивает тлю: вредители оказываются полностью дезориентированы. Эфирные масла лаванды создают неблагоприятную среду для тли и отпугивают ее от роз.

Посадка лаванды: создание защитного барьера и розария

Для защиты роз от тли рекомендуется посадить лаванду по периметру цветника или розария, а также между кустов роз. Лаванда любит солнечные места с хорошим дренажом — излишняя влага губительна для этого растения. Создание лавандового барьера вокруг роз помогает предотвратить нападение тли и сохранить красоту и здоровье цветов.

Более того, лаванда является медоносом и пыльценосом. Это значит, что она привлекает пчел и других полезных насекомых-опылителей. Привлечение полезных насекомых способствует опылению роз и повышению их урожайности.

Интересные факты о лаванде

Лаванда является одним из самых популярных ароматических растений в мире.
Лавандовое масло обладает успокаивающими, антисептическими и противовоспалительными свойствами.
Лаванда используется в парфюмерии, косметике, кулинарии и медицине.

Преимущества использования лаванды для защиты роз от тли

  • Эффективная защита от тли благодаря сильному аромату эфирных масел.
  • Экологически чистый и безопасный способ борьбы с вредителями.
  • Привлечение полезных насекомых-опылителей.
  • Декоративное украшение сада и создание приятного аромата.

В заключение, посадка лаванды рядом с розами — это эффективный, экологичный и красивый способ защиты от тли и привлечения полезных насекомых. Следуя рекомендациям специалистов, вы сможете создать гармоничный и здоровый сад, который будет радовать вас своим цветением и ароматом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Плодородие на камнях: как создать идеальные условия для растений сегодня в 3:12

Как преобразить каменистую землю: три эффективных шага к урожаю

Узнайте, как подготовить каменистую почву к посадке растений. Три шага к плодородию: очистка, разрыхление и органика помогут вам добиться успеха!

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему не стоит бояться пауков — ос в России сегодня в 3:05

Пауки — осы атакуют дачи: что скрывают эти яркие хищники

В России растёт популяция пауков-ос. Опасен ли их укус? Эксперты успокаивают, но меры предосторожности важны. Узнайте, как избежать проблем!

Читать полностью » Обновляем старый газон: 4 простых совета по повторному посеву сегодня в 2:07

Повторный посев газона: как вернуть ему густоту и избавиться от сорняков

Узнайте, как повторный посев газона поможет избавиться от сорняков и вернуть ему густоту. Откройте секреты ухода, частоту и правильную технику!

Читать полностью » Черная ботва: методы борьбы с фитофторозом и спасения урожая картофеля сегодня в 2:05

Когда копать картошку: секреты урожая, которые гарантируют успех, независимо от погоды

Необычное лето поставило под угрозу урожай картофеля. Узнайте, как определить сроки уборки картошки, как защитить ее от фитофтороза и подготовить к хранению. Советы от агронома Людмилы Шубиной помогут сохранить ваш урожай.

Читать полностью » Когда и как сажать клубнику осенью: советы для богатого урожая сегодня в 1:05

Осенний детокс для клубники: эти 4 шага избавят ваши кусты от болезней и вредителей

Как правильно ухаживать за клубникой осенью? 6 простых шагов от опытной огородницы для богатого урожая в следующем году. Сроки посадки, выбор места, подготовка почвы.

Читать полностью » Уникальные натуральные средства для борьбы с чёрной бобовой тлёй сегодня в 1:02

80 личинок за неделю: как распознать опасную чёрную тлю вовремя и спасти растения

Чёрная бобовая тля угрожает вашим растениям: узнайте, как распознать и остановить это нашествие с помощью натуральных средств и профилактики.

Читать полностью » Лучшие растения для каменного сад и растений а в Кемеровской области: какие виды выдержат морозы сегодня в 0:57

Как камень и можжевельник меняют дворы Кемеровской области

Узнайте, как создать идеальный каменный сад в Кузбассе! Мы раскрываем секреты морозостойких растений и важности дренажа для суровых зим региона.

Читать полностью » Подготовка груши к зиме: правильный уход осенью для обильного урожая сегодня в 0:05

Осенний марафон для груши: что нужно успеть сделать до холодов, чтобы дерево ожило весной

Как подготовить грушу к зиме? Эксперт Сергей Смирнов делится советами по сбору урожая, уходу, подкормке и защите от болезней. Узнайте, как обеспечить богатый урожай!

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Роботы исследуют лунные вулканические туннели: главная цель миссии
Спорт и фитнес

Джейк Харкофф, специалист по силовой подготовке, назвал 5 способов сделать тренировку короче и результативнее
Садоводство

Садоводы используют уксус и почвопокровные растения против ежевики
Авто и мото

Минтранс: с осени 2025 года вводятся новые правила проверки водителей на алкоголь и наркотики
Авто и мото

"Автостат": Toyota сохранила лидерство среди глобальных автобрендов в России
Садоводство

В августе у клубники формируются цветочные почки — от ухода зависит урожай следующего года
Спорт и фитнес

Американский колледж спортивной медицины назвал преимущества тренировок с резиновыми лентами
Еда

Рецепт домашних роллов с пятью вариантами начинок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru