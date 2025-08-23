Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Selbst geschossen by Matthias Bauer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:15

Никогда не подрезайте "под ноль": лаванда этого не простит

Лаванда будет цвести пышнее, если её обрезать правильно

Лаванда — одно из самых любимых садовых растений. Её фиолетовые цветы и неповторимый аромат делают участок не только красивым, но и уютным. Но чтобы кусты радовали долго и обильно, важно знать, как правильно их подрезать. Обрезка помогает не только сохранить форму растения, но и увеличить количество душистых соцветий.

Зачем обрезать лаванду?

Многие садоводы недооценивают роль регулярной обрезки. Между тем она решает сразу несколько задач:

  • предотвращает огрубление стеблей и потерю декоративности;
  • стимулирует появление новых побегов;
  • способствует повторному цветению;
  • сохраняет куст густым и компактным;
  • улучшает общее здоровье растения.

Кроме того, обрезанные веточки можно использовать. Из них делают ароматные саше для белья или используют в декоративных композициях. Таким образом, обрезка — это не только уход, но и маленький бонус для дома.

Когда обрезать лаванду?

В первый год после посадки растение лучше не трогать. Оно должно потратить силы на развитие мощной корневой системы. А вот начиная со второго сезона можно смело приступать к формированию.

  • Весной. Это основное время обрезки. Дождитесь, когда минует угроза заморозков и появятся признаки нового зелёного роста у основания. Тогда можно укоротить стебли примерно на треть.
  • Летом. После первого цветения допустима лёгкая обрезка. Она стимулирует вторую волну бутонов в том же сезоне.
  • Осенью. Подрезать растения слишком поздно не стоит: обычно после августа обрезку уже не делают, чтобы не ослабить куст перед зимой.

Как обрезать правильно

Используйте только острые и чистые садовые ножницы. Удалите все сухие и повреждённые побеги, а затем укоротите здоровые ветви на треть их длины. Важно не заходить в полностью одревесневшую часть куста — такая обрезка может привести к гибели растения. Ориентируйтесь на правило: после подрезки должны оставаться стебли длиной не меньше 10-15 см.

Дополнительные советы

Никогда не обрезайте куст "под ноль". Лаванда не восстановится из старой древесины.
При желании используйте черенки для размножения — это простой способ бесплатно увеличить количество кустов на участке.
Подрезанные побеги можно высушить и добавить в ароматические мешочки для шкафа или ванной.

Интересные факты о лаванде

  • Лаванда издавна использовалась как природный антисептик: её клали в постель, чтобы отпугнуть насекомых.
  • В Древнем Риме её добавляли в воду для купания — отсюда и название, ведь lavare по-латыни означает "мыть".
  • Лавандовое масло помогает снять стресс и улучшить сон, поэтому его часто используют в ароматерапии.

Лаванда — растение, которое благодарит за внимание. Правильная обрезка делает кусты пышными, цветы — многочисленными, а аромат — ещё насыщеннее. Всего несколько простых правил помогут превратить обычный куст в настоящий садовый шедевр.

Еда

Эрготионеин в грибах замедляет старение клеток — мнение специалиста по старению
Спорт и фитнес

Тренер рассказала, какую спортивную форму выбрать для занятий летом
Туризм

В России предложили поправки в закон, ограничивающие использование смартфонов в детских лагерях
Питомцы

Исследование в Венгрии показало, как владельцы собак относятся к питомцам
Красота и здоровье

Дерматолог Сафонова объяснила, почему сон может заменить косметические процедуры
Красота и здоровье

Эксперт назвал группы риска при грядущем сезоне гриппа в России
Наука и технологии

Учёные восстановили полный геном испанского гриппа из образца 1918 года
Красота и здоровье

Эксперт предупредил, что носить наушники более часа опасно для здоровья
