Узнайте правило 8-8-8: момент, который определяет будущее вашего куста лаванды

Садоводы называют правило 8-8-8 — или "три восьмых" — ориентиром в календаре ухода за лавандой. Этот момент наступает 8 августа и служит сигналом для обрезки, позволяющей подготовить кустарник к периоду покоя.

Обычно к этому времени некоторые растения уже заканчивают цветение. Специалисты советуют убрать около 20 см побегов, формируя компактный, округлый куст, избавляясь от длинных, искривлённых стеблей, сухих ветвей и оставшихся цветоносов. Есть и более строгий вариант — подстричь куст до высоты и ширины 20 см, но к нему прибегают лишь при необходимости.

Главная цель, как поясняют опытные садоводы, — помочь лаванде замедлить рост, восстановиться и сформировать новый зелёный прирост до наступления холодов. При этом важно, чтобы между обрезкой и первыми заморозками прошло не меньше месяца.

Правило 8-8-8 также рассматривают как своеобразный "барометр" завершения сезона цветения. Проведённая в августе обрезка способствует весеннему пробуждению растения уже с готовой листвой, что ускоряет старт нового цикла цветения.

Однако применять этот подход стоит с учётом состояния кустарника. Если лаванда продолжает пышно цвести, её не рекомендуется стричь только ради следования правилу. Признаками готовности к обрезке служат сероватый оттенок цветов, утрата привлекательности для опылителей, чрезмерное удлинение побегов и разреженность кроны.

Опытные садоводы советуют наблюдать за растением и при первых признаках усталости не бояться использовать правило 8-8-8 как начало целенаправленного омоложения.